Коригування проєкту будівництва нового онкоцентру у Харкові виконає організація "Харківпроєкт", після звіту експертної організації і його затвердження оголосять міжнародний тендер з пошуку нового підрядника.

Про це в ефірі "Українського радіо Харків" розповів директор Департаменту капітального будівництва Харківської облдержадміністрації Сергій Жуков.

"Можу констатувати, що будівельні роботи не проводяться, підрядна організація їх звернула, ми бачимо вивіз техніки з будмайданчика", — сказав Жуков.

За його словами, на цей час на будмайданчику зведено залізобетонний каркас трьох секцій першої черги будівництва: "Майже змонтований у залізобетоні. Також виконувалися роботи з огороджувальних конструкцій, газобетон, відбувалися роботи зі скління, монтаж вікон, деякі роботи інших об'єктів — котельня газова, трансформаторна підстанція, кисневий пункт. Усі ці роботи тільки розпочаті й не закінчені".

З 290 млн грн, які могли використати, підрядник освоїв близько 82 млн грн, сказав Жуков: "Ще близько 24 млн грн — були роботи за прямим договором з "Харківобленерго" з приєднання до електричних мереж. На даний момент ми завели на будівельний майданчик електричну потужність для стовідсоткового функціонування всього комплексу, який складається з чотирьох черг будівництва".

Перша черга будівництва включає в себе зведення лікувально-діагностичного корпусу, куди має переїхати нинішній онкоцентр з усіма підрозділами.

Що буде далі

Після розірвання угоди з підрядником замовник має встановити, що зроблено і що потрібно виконати.

"На цей час ніяких технічних рішень чи додаткових обсягів робіт ми включати до коригування не будемо, ми будемо намагатися максимально швидко пройти цю експертизу. Договір з проєктною організацією щодо коригування вже нами укладений, в рамках цього договору сама проєктна організація, а це і є автор проєкту – "Харківпроєкт", проводить коригування та подає до тієї самої організації, яка і проводила експертизу базового проєкту — ДП "Укрбудекспертиза", — повідомив директор департаменту.

"Подаємо документацію туди, отримуємо експертний звіт і майже того ж дня, але нам потрібно буде ще затвердити розпорядженням губернатора, не зволікаючи ні хвилини, будемо виходити на новий тендер. У декілька тижнів ми повинні вкластися. Ми дали строк до 23 лютого, це було зазначено у вимозі [до підрядника] — надати нам акти виконаних робіт. Ми їх отримаємо, включимо до складу проєкту, ці обсяги ляжуть в основу коригування. Думаю, після цього тиждень, може, трошки більше, ми будемо отримувати експертний звіт. Це буде по суті кошторисної частини", — додав він.

Тендерну процедуру оголосять після затвердження головою ОДА.

"Враховуючи, що вартість залишків буде більше ніж 5 млн євро, то це міжнародні торги. Вони мають більш тривалий період подачі документів, більш тривалий період оскарження, і якщо все добре, то з моменту оголошення тендерної процедури до підписання договору з новою підрядною організацією — 2 місяці", — пояснив Жуков.

За його словами, підрядна організація, яка будуватиме онкоцентр, має відповідати "жорстким кваліфікаційним критеріям" та мати досвід: "Підрядні організації, які неспроможні, вони просто не зможуть пройти кваліфікацію. Ці критерії вже заготовлені, тендерна документація вже на столі очікує, що по ній буде оголошена тендерна процедура".

"Коли ти будуєш об’єкт вартістю мільярд гривень в короткі строки, то повинен бути переконаний, що та підрядна організація, яка виграє цей тендер, взагалі спроможна його виконати. Що в неї є досвід виконання аналогічних об’єктів медичних, що підтверджується сертифікатом вводу об’єкта в експлуатацію по категорії складності СС3. Коли ми будемо оголошувати наступний тендер (ми вже до цього готуємося), такі кваліфікаційні умови ми будемо виставляти до підрядної організації", — сказав директор департаменту.

Попередній підрядник: які недоліки знайшли

Підрядник, з яким Харківська облдержадміністрація розірвала договір, порушував строки виконання робіт і допускав порушення під час будівництва, каже Жуков. Через несвоєчасність виконання казначейство на якийсь час блокувало рахунки замовника будівництва.

"Ми провели безліч нарад, це підтверджує підрядник, консультувалися в Києві, в ХІСІ у нас, проводили і руйнівним методом випробування. Так, коли ми переконалися, що цей залізобетонний виріб відповідає якості та технічним характеристикам, ми далі надаємо дозвіл на монтаж. Я можу вас запевнити, що завдяки цим діям ми виявили ряд колон, які були перегружені, які не могли технічно нести ті навантаження і були демонтовані, а деякі, які ще не встигли бути змонтовані — перепроєктовані і вже виконані по скоригованій проєктно-кошторисній документації", — розповів Жуков.

Автори: Вікторія Черникова-Берездецька, Марія Солодовнік

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