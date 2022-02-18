COVID-19: на Хмельниччині виявили 1354 нових випадків захворювання

На Хмельниччині за минулу добу, 17 лютого, лабораторно підтвердили 1354 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужали від недуги ще 1449 людей. За минулу добу в області від ускладнень, пов'язаних з захворюваністю на коронавірусну інфекцію, померли 9 людей.

Про це Суспільному повідомила директорка департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької ОДА Інна Михайлова з посиланням на обласний штаб техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За минулу добу медпрацівники провели 1697 досліджень методом ПЛР, 86 – методом ІФА, 668 – тестів на антиген.

Нові випадки захворювання були виявлені:

900 – Хмельницький район;

180 – Шепетівський район;

274 – Кам’янець-Подільський район.

Наразі в області на лікуванні, з підтвердженим діагнозом коронавірусна інфекція, перебуває 31180 людей: 1340 лікується стаціонарно, 29944 – амбулаторно. З них 2830 – діти, 761 – медпрацівники.

Завантаженість ліжкомісць з киснем у закладах, що надають допомогу хворим з COVID-19, по області складає 43,3%. В лікарнях перебувають 1306 хворих, 89 – з підозрою.

Загалом у Хмельницькій області зареєстрували 196741 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. З них 14086 – діти, 7421 – медпрацівники. Одужали від хвороби 161924 людей (82,3% від підтверджених випадків), з них 11256 – діти, 6618 – медпрацівники.

Кількість летальних випадків внаслідок ускладнень через COVID-19 в області складає 3637 людей.

СOVID-статистика в розрізі районів області станом на 18 лютого:

Хмельницький район: всього випадків – 118565; з них лікуються – 22067; одужали – 94600; летальних – 1898;

Шепетівський район: всього випадків – 36285; з них лікуються – 4306; одужали – 31235; летальних – 744;

Кам’янець-Подільський район: всього випадків – 41891; з них лікуються – 4807; одужали – 36089; летальних – 995.

Що відомо