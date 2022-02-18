Вітер і мокрий сніг: яку погоду прогнозують на вихідні на Рівненщині

На Рівненщині у вихідні прогнозують дощ та сильний вітер. Про це 18 лютого повідомили в обласному центрі гідрометеорології. На початку наступного тижня, 21 лютого, очікують нічний мороз.

На суботу, 19 лютого, в області прогнозують хмарну погоду з проясненнями, – повідомив начальник обласного центру гідрометеорології Богдан Масовець.

"Буде невеликий дощ, вночі – з мокрим снігом. Вітер вночі буде південно-західний, силою 7-12 метрів на секунду, пориви – 15-20 метрів на секунду. Вдень буде західний вітер – 9-14 метрів на секунду, пориви – 19-24 метрів на секунду. Температура вночі становитиме від 3º тепла до 2º морозу, вдень – 4-9º тепла", – коментує Богдан Масовець.

У неділю, 20 лютого, вночі прогнозують погоду без істотних опадів, вдень – місцями невеликий дощ. Вітер буде західний, силою 7-12 метрів на секунду, вночі пориви – 15-20 метрів на секунду.

На понеділок, 21 лютого, в центрі гідрометеорології прогнозують ніч без істотних опадів, а вдень – невеликий дощ. Вітер буде західний, 7-12 метрів на секунду, вдень – пориви силою 15-20 метрів на секунду. Температура вночі – від 3º тепла до 2º морозу, вдень – 3-8º тепла.

Що відомо

Всесвітня метеологічна організація визнала новий температурний рекорд в Арктиці — 38°C тепла.

Американські дослідники із Корнелльського університету проаналізували близько 90 тисяч рецензованих праць стосовно кліматичних змін. У понад 99,9% матеріалів науковці зробили висновок, що першопричиною глобального потепління здебільшого є діяльність людей.

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