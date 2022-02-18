З початку 2022 року у Харкові зареєстрували понад 7 тис. випадків порушення правил зупинки, стоянки та паркування.

Найбільше інспектори фіксують випадків порушення правил зупинки та стоянки — 5545 випадків зареєстрували з початку року, повідомляє пресслужба міської ради з посиланням на Департамент інспекційної роботи. Сума штрафів за ці порушення склала 1,13 млн гривень.

Через порушення правил паркування інспектори склали 2258 протоколів на суму понад 217 тис. гривень. У 2021 році за січень та лютий у Харкові зареєстрували 2387 порушень, повідомили в мерії.

"В інспекції наголосили, що останнім часом у місті поменшало випадків стихійного паркування", — йдеться у повідомленні.

Що відомо

Інспекція з паркування працює у Харкові з лютого 2019 року.

Читайте також

Авіарейси за розкладом та попит на квитки: як працює аеропорт у Харкові