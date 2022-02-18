На Івано-Франківщині оголосили штормове попередження. Про це Суспільне інформують в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації.
Як йдеться у повідомленні, 19 лютого у горах Івано-Франківської області синоптики прогнозують значну сніголавинну небезпеку (третій Сходження лавин ймовірне, зокрема через додаткове навантаження, в основному на крутих схилах. В основному сприятливі умови.рівень небезпечності). Впродовж 18 лютого у Карпатах збережеться висока сніголавинна небезпека (четвертий Сніговий покрив слабо закріплений на більшості крутих схилів. Можливе сходження лавин, навіть внаслідок низьких додаткових навантажень на більшості крутих схилів. Є ймовірність масового сходження середніх і великих природних лавин. Несприятливі умови.рівень), повідомили на Facebook-сторінці "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах".
"Є висока ймовірність масового сходження природних середніх та великих лавин. Наполегливо радимо утриматись від походів у високогір'я", — інформують у дописі.
Станом на 12:00 18 лютого на горі Піп Іван Чорногірський — хмарно, туман (видимість до 20 м). Вітер західний, 12 м/с. Температура повітря на вершині опустилася до -11°С.
Крім того, в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації попереджають про підйом рівня води у річці Дністер на ділянці Галич — Заліщики. Як йдеться у повідомленні, вода у ріці підніметься на 0,5-1 м. Без негативних наслідків.
В Україні 18 лютого очікується невеликий дощ, у західних областях — сильні шквали вітру.
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