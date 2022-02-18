17 лютого ввечері сталася пожежа в приватному дерев'яному житловому будинку в селі Сташки Гладковицької територіальної громади Коростенського району. Про це повідомляє на своєму сайті Держслужба з надзвичайних ситуацій у Житомирській області.

На місці події бійці ДСНС встановили, що осередок загоряння знаходиться в одній із кімнат. Там майже впритул до пічного опалення стояла шафа з одягом та взуттям, яка й зайнялася. Вогонь швидко поширився на дерев'яне перекриття цієї кімнати і ще двох суміжних.

Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій

Зі слів дочки стало відомо, що всередині перебувають її літні батьки. Прикута до ліжка мати самостійно пересуватися не може. В апаратах на стиснутому повітрі для захисту органів дихання вогнеборці зайшли всередину житла і вивели на свіже повітря спочатку власника, який у задимленому середовищі втратив орієнтацію, а потім на руках винесли з оселі і господарку. Жінка знаходилася на ліжку однієї з кімнат та встигла надихатися їдкого диму. По прибуттю медиків, яких викликали рятувальники, її госпіталізували до лікувального закладу Овруча з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння. Господар від госпіталізації відмовився.

Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій

Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій

Вогонь знищив 75 квадратних метрів перекриття, речі домашнього вжитку і оздоблення стін у трьох кімнатах. Рятувальникам вдалося запобігти поширенню полум'я іншими приміщеннями будинку.

Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій

Попередня причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні пічного опалення. Наразі остаточні обставини надзвичайної події встановлюються фахівцями.

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