Мешканці Хутора Шевченка спільно з депутаткою Вінницької міської ради Оленою Верлан-Кульшенко подали звернення в прокуратуру та в міську раду з проханням встановити світлофор на переході Хутір Шевченка.

Про це депутатка повідомила на своїй сторінці у Фейсбук.

Відповідне звернення вирішили подати після чергової аварії, в якій травмувалась людина.

"Може почуєте нарешті прохання жителів Хутора Шевченка і приведете в належний вигляд перехід, по якому, до речі, діти ходять в школу...", — зазначила Верлан-Кульшенко.

Фото: Фейсбук Олена Верлан-Кульшенко

За словами депутатки, разом з головою квартального комітету кілька разів були на прийомах у заступника міського голови. Проте результату немає.

"Відповіді були різні: від того, що чекайте поки Батозьку відреставруємо до варіанту, вони ж ходять якось і так без світлофора. І сама традиційна-в бюджеті міста відсутні вільні кошти, внесемо в плани", — говорить Верлан-Кульшенко.

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