100 днів Ігоря Терехова на посаді мера Харкова: думки політологів

Двоє нових голів райадміністрацій, заміна директора метрополітену та звільнення керівника одного з департаментів міської ради — ці рішення Ігор Терехов ухвалив у перші 100 днів на посаді Харківського міського голови.

Кадрові призначення

Керувати метрополітеном Терехов призначив Андрія Гармаша, який раніше був заступником директора підприємства. Напередодні нового року міський голова також звільнив директора Департаменту земельних відносин Олексія Калину, підставою став прогул робочого дня, а департамент тимчасово очолив Сергій Кузьмін.

Адміністрацією Московського району тепер керує Олексій Топчій, екскерівник комунального підприємства "Харківський міськліфт". Адміністрацію Холодногірського району очолила Нелі Цибульник, донька голови Новобаварського району Тетяни Цибульник.

Суспільне Харків

"Призначення Нелі Цибульник, дочки Тетяни Цибульник, головою Холодногірського району вписується у логіку власного політичного клану, а призначення, а з іншого боку, Сергія Кузьміна, ні. На мою думку, його "десантували" з Києва, і це була ініціатива не Терехова, а його київських патронів. Я не думаю, що в нього є повний карт-бланш стосовно вибудовування власної команди", — вважає експерт харківського аналітичного центру "Обсерваторія демократії" Антон Авксентьєв.

Обіцянки, мова, менеджерські якості

До перемоги на виборах Ігор Терехов фактично рік керував містом — після смерті Геннадія Кернеса. Серед його передвиборчих обіцянок були, зокрема, початок будівництва станцій метро "Державінська" та "Одеська" у 2021 році. До осені Терехов обіцяв презентувати трамвай харківської збірки, а ще — вивчити українську мову та спілкуватися нею. Останнє повторив і на першій пресконференції після перемоги на виборах.

"Вже вивчаю українську мову, буду розмовляти в тому числі українською мовою", — казав Терехов у листопаді 2021 року.

За три місяці міський голова продовжує говорити російською, як у публічному просторі, так і під час офіційних заходів, хоча за законом спілкування українською для посадовців є обов'язковим.

Під час одного з недавніх заходів — Конгресу місцевих рад — державною мовою мер говорив менш як хвилину. Чому ігнорує закон, Суспільне намагалося дізнатися у самого мера, але відповіді він не надав. Про що це свідчить, коментує політологиня Юлія Біденко.

"Я гадаю, що це дійсно певна проблема, адже, якщо ти не можеш вчитися, то і менеджерські якості — під питанням. Я б не сказала, що це певна ідеологічна чи PR-позиція, бо якби він почав розмовляти українською мовою, електорат, який симпатизує російській мові, він би зрозумів, що його змусили, а українського виборця він би зміг схилити до себе таким чином", — вважає Біденко.

"Якщо ми бачимо з боку президента, що він легалізує такі дії Терехова, то важко передбачати, що Терехов зненацька перейде на українську, напевно, у нього є такий карт-бланш на невиконання законодавчих вимог. У нас політична відповідальність для будь-якого політика, який роздавав обіцянки, може настати на наступних виборах, а ми розуміємо, що наступні вибори нескоро, і може він не дуже переймається", — каже Антон Авксентьєв.

Перемоги й зради

Свою політичну позицію міський голова виявив після загострення ситуації на кордоні з Росією, каже Біденко.

"Коли почали надходити дуже загрозливі й суперечливі повідомлення щодо Харкова, зокрема, з іноземних медіа, від нашого президента, він доволі чітко виявив українську позицію, попри те, що вона була сказана російською мовою", — говорить Біденко.

Водночас за керування Ігоря Терехова міська рада у суді намагалася заборонити "Марш єдності", слухання програла, сам голова ставлення до події прокоментував в ефірі радіо "Накипіло" 10 лютого: сказав, що звернулися до суду на підставі інформації силовиків.

"Були довгі переговори, і я сказав, що пам'ятаю дуже добре попередній Марш (2015 року, тоді під час ходи стався вибух — ред.), коли всі вмовляли організаторів Маршу не проводити його... Загинули люди. А яка гарантія була, що ця історія не повториться?", — казав Ігор Терехов в ефірі.

Політолог Антон Авксентьєв вважає, що це рішення не зіграло на користь міського голови: "За 100 днів його роботи це один з найбільших провалів з точки зору політтехнології, який продемонстрував слабкість позицій мера".

Один зі співорганізаторів "Маршу єдності" Микита Соловйов говорив, що Терехова у першій шерензі ходи.

Міська рада без нового секретаря

До перемоги на виборах Терехов обіймав посаду секретаря міської ради й за три місяці не скликав чергової сесії, щоб обрати нового. Кого пропонує, жодного разу міський голова публічно не заявляв. Питання, які мають вирішувати депутати міської ради, поки розглядають на позачергових сесіях.

"Ми бачимо ці позачергові сесії, щоб за законодавством, за регламентом мер не втрачав своєї ініціативи, бо саме на черговій сесії він повинен буде внести кандидатуру, а якщо він цього не зробить, то ініціатива переходить до депутатської зали, і вже депутатська більшість зможе вносити кандидатуру", — пояснює Антон Авксентьєв.

18 лютого Суспільне звернулося до Ігоря Терехова за коментарем щодо його особистої оцінки роботи протягом 100 днів на посаді. Міський голова питання журналістів проігнорував і пішов мовчки.

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