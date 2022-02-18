17 лютого до Дніпра військовим вертольотом із зони ООС евакуювали пораненого військового. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила радниця голови Дніпропетровської обласної ради Тетяна Губа.

"Осколкові поранення отримав під час ворожого обстрілу, направлений в обласну лікарню Мечнікова, стан стабільний. Обласні офтальмологи порадували , що проникаючого поранення очей нема, але зір погіршений внаслідок контузії", - написала вона.

За словами Тетяни Губи, до порятунку військового залучені усі необхідні фахівці лікарні Мечнікова.

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