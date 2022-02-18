Родина народного депутата від ОПЗЖ Нестора Шуфрича, яка з 2013 року має нерухомість на березі Чорного моря у селищі Сімеїз у Криму по сусідству з віллою Віктора Медведчука, у 2019 році — вже після анексії півострова — зареєструвала це майно за російським законодавством. Про це йдеться в розслідуванні журналістів “Схем”. Таким чином було легітимізовано окупаційну владу РФ на українському півострові, визнавши її юрисдикцію, зазначають розслідувачі.

“Схеми” також повідомили, що родина депутата не лише оформила за російськими законами свою нерухомість, яку мала до анексії, а й придбала у вже окупованому Криму за російськими законами тут ще більше майна.

У розслідуванні йдеться, що родина Шуфрича перед анексією придбала у Віктора Медведчука недобудовану віллу площею 4500 квадратних метрів на березі моря. Як повідомили у “Схемах”, об’єкт оформили як власність української компанії “Авто бізнес груп”. За даними журналістів, засновники компанії — батько Шуфрича та його помічник. В українському реєстрі нерухомого майна це досі власність української фірми, зазначають “Схеми”.

Фото: скрін з відео програми "Схеми" Родина Шуфрича зареєструвала свою віллу у Криму в Сімеїзі за російськими законами — "Схеми"

Вілла поки не добудована. У 2021 році тут з’явилась охорона і табличка з написом “приватна власність”.

Фото: скрін з відео програми "Схеми" Вілла розташована у Криму в Сімеїзі на березі моря — "Схеми"

За даними розслідувачів, у російському реєстрі нерухомості будівля і земельні ділянки з 2019 року стали власністю компанії “Естейт холдинг груп”, яку також заснували батько Шуфрича і його помічник. Вона зареєстрована у Москві.

З даними “Схем”, вже після анексії Криму родина Шуфрича придбала за російськими законами ще більше землі навколо своєї будівлі.

У коментарі журналістам Нестор Шуфрич підтвердив, що його родина володіє нерухомістю в Криму, але про її реєстрацію в РФ говорити не захотів, зазначили у “Схемах”.

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