На Вінниччині зафіксували 687 нових хворих на COVID-19

На Вінниччині підтвердили 687 нових випадків коронавірусу. Це на 28 більше, аніж напередодні. Одужали 1 144 пацієнти. Летальних випадків медики зафіксували десять. Такі дані МОЗ України станом на ранок 18 лютого.

Від початку пандемії на Вінниччині COVID-19 лабораторно підтвердили у 147 332 мешканці області. З них одужали 122 473 пацієнти. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померли 3 487 людей.

Упродовж доби 16 лютого щеплення проти коронавірусу зробили 2 78 людей. Першою дозою вакцини щеплення від коронавірусу за добу зробили 676 вінничан (всього 605 593 людей). Другою дозою імунізувалися 1 031 мешканеців області (всього 573 254). Бустерною дозою вакцинувалася 770 людина (всього 28 805), додатковою дозою вакциновалась одна людина (всього 374 вінничан).

Загалом в області проведено 1 208 026 щеплень.

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За добу 17 лютого в Україні зафіксували 34 938 нових випадків захворювання на COVID-19, через ускладнення хвороби померли 282 людини. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За весь час пандемії на COVID-19 захворіло 4 672 198 українців, подолати хворобу змогли 3 896 009 людей. Ускладнення захворювання спричинили 104 106 смертельних випадків.

Що відомо

Міністерство охорони здоров'я оновило епідеміологічне зонування України, перемістивши Київ з "жовтої" до "помаранчевої" зони. Відтак станом на 18 лютого "жовтими" залишаються лише дві області.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

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