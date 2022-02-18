У Новобаварському районі Харкова 17 лютого сталася пожежа на території приватного домогосподарства — вогонь охопив господарчу споруду та перекинувся на два сусідні будинки.

Рятувальників викликали о 16:10, пожежа сталася на вул. Фельдшерській, сказано у повідомленні обласного управління рятувальників.

За попередніми даними, пожежа почалася через коротке замикання електромережі.

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Вогонь перекинувся на дахи сусідніх будинків, які розташовані на вулиці Торговельній. Площа пожежі склала 100 м кв. Вогонь загасили за 3 години та 35 хвилин.

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