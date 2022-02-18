У Харківській області виявили 1800 випадків COVID-19

На Харківщині виявили 1800 випадків коронавірусу за добу, 1826 людей одужали. До статистики внесли відомості про 14 смертей внаслідок COVID-19.

Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіли 299 117 людей, 18 лютого повідомили в обладміністрації.

18 лютого Харківщина перебуває у "помаранчевій" зоні карантину: перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування. Він складає 20,3% при допустимому показникові 20%.

"252 269 випадків одужання, 40 059 випадків під медичним спостереженням, 6789 випадків летальні", — сказано у повідомленні.

За добу хворобу виявили у 1020 жителів Харкова. COVID-19 також зареєстрували у жителів районів області:

Харківський (без урахування випадків у Харкові) — 158;

Чугуївський — 205;

Куп'янський — 84;

Ізюмський — 139;

Лозівський — 102;

Красноградський — 34;

Богодухівський — 58.

Минулої доби в Україні виявили 34 938 нових випадків COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована у м. Київ (4538), Одеській (3587), Дніпропетровській (2712) областях. Минулої доби в Україні зафіксували 282 смерті внаслідок коронавірусу.

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