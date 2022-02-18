У Кіровоградській області за минулу добу підтвердили 461 випадок COVID-19, одужали 213 людей, від ускладнень померли шестеро. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. Захворювання діагностували у 255 жінок та 206 чоловіків.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

81 у Голованівському районі, з них дев'ять у дітей: у 10 дорослих та п'ятирічної дитини з Заваллівської громади; у 15 дорослих та шести дітей віком одного двох, трьох, шести, дев'яти та 12 років з Вільшанської громади; два у Новоархангельській, дев'ять у Побузькій, у 17 дорослих та двох дітей віком шість місяців і один рік з Гайворонської громади; 19 у Благовіщенській громаді;

222 у Кропивницькому районі, з них вісім у дітей: вісім у дорослих та однієї дитини 14 років зі Знам’янської громади; по одному у Катеринівській, Великосеверинівській, Дмитрівській, Аджамській та Новгородківській громадах; три у Бобринецькій; по два в Устинівській, Первозванівській, Соколівській громадах та Компаніївській громадах; у 186 дорослих та чотирьох дітей віком 12, 14, 14, 15 років у Кропивницькій громаді; у п'яти дорослих та двох дітей дев'яти та 13 років Кетрисанівської громади;

37 в Новоукраїнському районі, з них п'ять у дітей: вісім у Добровеличківській громаді; 12 у Новомиргородській; у чотирьох дорослих та чотирьох дітей одного, двох (два випадки) та 12 років з Новоукраїнської громади; по одному у Рівнянській та Тишківській громадах; в одного дорослого та дев'ятирічної дитини з Помічнянської громади; 4 у Піщанобрідській громаді;

121 в Олександрійському районі, з них дев'ять у дітей: 6 в Олександрійській громаді; у 24 дорослих та чотирьох дітей віком шести, восьми, десяти та 12 років у Великоандрусівській громаді; 1 у Пантаївській; у 81 дорослого та п'яти дітей трьох, 11, 12, 15, 17 років зі Світловодської громад;

Хто одужав:

116 жителів Кропивницького району;

14 жителів Новоукраїнського району;

83 жителів Олександрійського району;

Хто помер:

94-річна жінка з Кропивницької громади;

72-річний чоловік зі Знам’янської громади;

65-річний чоловік з Олександрівської громади;

62-річна жінка з Олександрійської громади;

57-річна жінка з Світловодської громади;

85-річна жінка з Новоукраїнської громади;

Що відомо

У Кіровоградській області з початку карантину підтвердили 42740 випадків COVID-19, одужали 34123 людини, від ускладнень померли 1715 жителів регіону.

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