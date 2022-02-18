На Закарпатті за добу виявили 446 випадків COVID-19

446 нових випадків COVID-19 виявили на Закарпатті 17 лютого. Такі дані повідомили на сайті Закарпатської ОДА. За добу 639 пацієнтів одужали, семеро людей з діагнозом COVID-19 померли.

Загалом в області з початку пандемії виявили 110 470 випадків COVID-19. 90 902 пацієнти подолали хворобу, 2 683 — померли.

"Відсоток завантаженості ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підозрілим/підтвердженим випадком COVID-19, – 38%", — йдеться у повідомленні.

Що відомо:

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Хворих на COVID-19 на Закарпатті госпіталізують у 17 лікарнях. Там виділені 1970 ліжок для пацієнтів.

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