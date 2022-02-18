МБК "Миколаїв" на домашньому паркеті поступився "Будівельнику"

Муніципальний баскетбольний клуб "Миколаїв" зазнав поразки на домашньому майданчику від БК "Будівельник" з рахунком 70:75 у матчі регулярного чемпіонату Суперліги Windrose.

Про це повідомляє пресслужба клубу на своїй офіційній сторінці у Facebook.

На перших хвилинах "корабели" відірвалися від столичного клубу на вісім очок. Втім, до кінця стартової чверті рахунок став 15:15.

На велику перерву команди пішли за рахунку 32:37.

У третій чверті гості збільшили перевагу до 12 очок - 46:58.

Заключна десятихвилинка завершилася на користь "Миколаєва" - 24:17. Проте відігратися команді Віталія Чернія не вдалося - 70:75. Відтак Миколаїв втретє в сезоні поступився Будівельнику.

Кращими гравцями матчу стали Богдан Близнюк – 23 очка. На три менше набрав Арчі Гудвін.

Наступний матч МБК "Миколаїв" зіграє 26 лютого вдома проти Кривбаса.

Що відомо

Команди двічі зустрічалися у цьому сезоні. 16 жовтня та 16 грудня 2021 року "корабели" двічі поступилися супернику — 93:76 та 97:80 відповідно.

МБК "Миколаїв" приділятиме більше уваги українським гравцям — головний тренер команди.

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