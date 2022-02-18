На Сумщині за останню добу, 17 лютого, COVID-19 підтвердили у 1118 людей. Такі дані зранку 18 лютого оприлюднили на сайті Сумської облдержадміністрації.

10 людей померли від ускладнень хвороби: шість — у Роменському районі, три — у Сумському, одна — у Конотопському. Одужання підтвердили у 1719 мешканців області.

Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області 26 713 людей, що на 611 менше, ніж напередодні.

За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 178 159 людей. З них 3161 людина померла. Одужання підтвердили у 148 285 мешканців області.

За добу першу дозу вакцини на Сумщині, за даними РНБО, отримали 462 людини, другу дозу – 797 людей, вакцинувалися бустерною дозою 584 людини. Загалом вакцинувалися першою дозою в області 449 296 людей, двома дозами – 433 084, бустерною — 19 584.

На Сумщині на 47% заповнені ліжка в лікарнях області, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування. До апаратів ШВЛ в області підключені 45 людей, з яких 34 – в Сумах.

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