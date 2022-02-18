На Івано-Франківщині за добу зареєстрували 11 пожеж сухостою

На Івано-Франківщині впродовж 17 лютого рятувальники 11 разів виїжджали гасити займання сухостою. Всього в області за добу зареєстрували 19 пожеж. Про це Суспільне інформують в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації.
Як йдеться у повідомленні, найбільші площі займань надзвичайники зафіксували у селі Підлужжя Івано-Франківської територіальної громади — 2,5 га, Тисмениці — 2 га.
1 000 м² згоріло у селі Лісна Тарновиця Надвірнянської територіальної громади. По 800 м² сухостою вигоріло у селі Тарасівка Тлумацької тергромади, селищі Печеніжин, що на Коломийщині, та селі Одаїв Олешанської громади.
У селі Радча Івано-Франківської територіальної громади суха трава зайнялася на площі 500 м². По 150 м² сухостою горіло у селах Верхній Вербіж Нижньовербізької громади та Черніїв Івано-Франківської тергромади. У місті Болехів Калуського району вигоріло 100 м² сухої трави.
Ще 5 м² сухостою згоріло у Коломиї на вулиці Карпатська. В усіх випадках рятувальники з'ясовують причини загорянь та встановлюють збитки, повідомили в управлінні з питань цивільного захисту.
Надзвичайники наголошують на тому, що пожежі в екосистемах можуть спричинити тяжкі наслідки:
- неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки та споруди, що розташовані поблизу;
- руйнування родючого шару ґрунту;
- загибель тварин.
Згідно із законом, який забороняє спалювання сухостою, паліям загрожує адміністративна відповідальність. Зокрема, за порушення пожежної безпеки у лісі порушники повинні сплатити штраф від 90 до 270 неоподатковуваних мінімумів громадян. Посадовцям загрожує штраф від 270 до 900 неоподатковуваних мінімумів.
За знищення чи пошкодження лісу через необережне поводження з вогнем та порушення пожежної безпеки у лісі закон передбачає покарання у вигляді штрафу від 270 до 900 неоподатковуваних мінімумів. Посадовцям — від 600 до 1 800 неоподатковуваних мінімумів.
За спалювання сухостою українцям загрожує штраф від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а посадовцям — від 900 до 1 260.
За підпал на території природно-заповідних фондів передбачений штраф від 360 до 720 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Для посадовців штраф становить від 1 260 до 1 800 неоподатковуваних мінімумів.
Що відомо
Загалом від початку 2022 року прикарпатські рятувальники виїжджали на гасіння сухої трави та сміття більш як 60 разів. Загальна площа цих загорянь склала понад 8 га.
Держслужба з надзвичайних ситуацій в області інформує, що пожежі гасили більш як 200 рятувальників за допомогою понад 50 спецавтомобілів. З 7 до 13 лютого на Івано-Франківщині рятувальники понад 40 разів виїжджали гасити сухостій.
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