На Івано-Франківщині за добу медики виявили 536 нових випадків COVID-19

Упродовж 17 лютого на Прикарпатті медики зафіксували 536 нових випадків COVID-19. Про це на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

Недугу виявили у 249 жителів Івано-Франківського, 138 — Коломийського, 65 — Калуського, 22 — Надвірнянського, 59 — Косівського та трьох — Верховинського районів. Від початку пандемії COVID-19 медпрацівники зареєстрували у 179 739 прикарпатців.

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На Івано-Франківщині впродовж 17 лютого медики зафіксували шість летальних випадків з коронавірусом. Від початку пандемії в області з підтвердженим діагнозом COVID-19 померли 3 434 людини.

Одужання від коронавірусної хвороби за добу медпрацівники підтвердили 702 прикарпатцям. Загалом COVID-19 подолали 146 273 жителі області.

За добу 17 лютого в Україні медики зафіксували 34 938 нових випадків захворювання на COVID-19, а через ускладнення хвороби померли 282 людини.

Що відомо

З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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