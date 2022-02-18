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На Одещині за добу виявили 3 587 випадків COVID-19
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На Одещині за добу виявили 3 587 випадків COVID-19

Діана Зубар
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На Одещині за добу виявили 3 587 випадків COVID-19 Unsplash

За минулу добу, 17 лютого, в Одеській області COVID-19 виявили у 3 587 людей. 1 170 хворих одужали, п'ятеро – померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

На першому місці за кількістю нових випадків місто Київ (4 538). Далі йде Одеська область, на третьому місці – Дніпропетровська (2 712).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

  • захворіли 316 999 громадян,
  • одужали 238 573 людини,
  • померли 5 865 хворих,
  • наразі хворіють 72 561 мешканець області.

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