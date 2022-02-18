На Одещині за добу виявили 3 587 випадків COVID-19

За минулу добу, 17 лютого, в Одеській області COVID-19 виявили у 3 587 людей. 1 170 хворих одужали, п'ятеро – померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

На першому місці за кількістю нових випадків місто Київ (4 538). Далі йде Одеська область, на третьому місці – Дніпропетровська (2 712).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

захворіли 316 999 громадян,

одужали 238 573 людини,

померли 5 865 хворих,

наразі хворіють 72 561 мешканець області.

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