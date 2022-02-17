Їхав 29 годин через 12 областей: у Маріуполі зустріли "Потяг Єдності"

"Потяг Єдності" сполученням Рахів — Маріуполь прибув на Донеччину без запізнення. Це — потяг із найдовшим в Україні маршрутом — 1 км 806 м. Волонтери привезли прапор України, підписаний жителями регіонів, через які проїжджав потяг. Про це повідомляє журналістка Суспільного.

Потяг прибув без запізнення — о 17: 26. Пасажирів зустрічали під гімн України. Ірина їхала від самого Львова. Розповідає, на зупинках їх зустрічали з квітами та українськими стягами. Всюди звучав гімн України.

"Найбільше сподобалось в Запоріжжі. Такі вони щирі. У них так вийшло це дружньо, красиво, яскраво, святково. У Волновасі теж нас зустрічали", — розповіла пасажирка потягу Ірина.

До Маріуполя потяг їхав 29 годин через 12 областей. Він подолав тисячу вісімсот шість кілометрів.

"Ми везли прапор Єдності, на кожній станції нас зустрічали, голови міських адміністрацій залишали свої побажання нашій країні, нашим людям", — розповів начальник "Потягу Єдності" Євген Прокопенко.

В Маріуполі люди також підписали прапор Єдності. Залишили там свої побажання від сходу країни. Далі цей прапор передадуть морякам, а ті доставлять його до Одеси. З Одеси прапор літаком доправлять до Борисполя, а в Києві вже буде вручено президенту.

Що відомо

Відтепер потяг сполученням Рахів—Маріуполь офіційно називатиметься "Потяг Єдності"

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