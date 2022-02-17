23 лютого депутати Запорізької міськради під час сесії надали Міжнародному аеропорту Запоріжжя дозвіл на позику розміром у 20 млн гривень.

Про це стало відомо з онлайн-трансляції сесії на муніципальному телеканалі. "За" проголосували 39 народних обранців з 57 зареєстрованих у сесійній залі.

Згідно з проєктом рішення, муніципалітет надав підпорядкованому йому аеропорту дозвіл на залучення особливої форми короткострокових позик у формі овердрафту у банку з лімітом не більше 20 мільйонів гривень та терміном не більше 36 місяців, відсотковою ставкою не більше 15%.

У пояснювальній записці йдеться, що кошти мають піти на забезпечення стабільної роботи та сталого розвитку підприємства, оскільки в умовах кризового стану світової економіки, воно потребує залучення позикових коштів.

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