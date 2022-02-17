Рух колоною, зайняття позицій та відбиття атаки умовного ворога – такі завдання виконували 17 лютого військові підрозділу окремої 58 мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського. Усе це в рамках військових навчань.

Близько 10 години ранку колона військової техніки вирушила з місця дислокації під Сумами, проїхали через місто і поблизу Верхньої Сироватки зайняли позиції для відбиття атаки умовного ворога. Завдання Олександра – обслуговування зенітної установки.

Суспільне Суми

Військовий Олександр Фірст пояснює: "Ми відпрацьовували взаємодію з іншими підрозділами, я вважаю – ми відпрацювали добре. Це і ЗУ - зенітні установки, і автомобільна техніка, і БРДМ".

Головне завдання військових тут – розгортання мінометної батареї на визначеному рубежі та ведення вогню по цілі зі зміною позицій.

Владислав останні 5 років на військовій службі – говорить, цього разу відточували свої вміння: "Покращувати завжди треба, але всі повинні знати, що потрібно робити – співпраця піхоти з мінометами. Повинні руки пам’ятати, усе вміти".

За словами командувача війська оперативного командування "Північ" Віктора Ніколюка, одне із завдань – це відточування взаємодії з органами місцевої влади, поліції та Нацгвардії.

Чоловік зазначив: "Відпрацьовуємо усі питання взаємодії, які можуть виникнути в ході виникнення кризових ситуацій, загострення обстановки або навіть загрози агресії. Усі заняття відпрацьовуються комплексно, сьогодні ви бачите відпрацювання одного елементу, тобто один підрозділ. Інші підрозділи займаються кожен у своєму районі та відпрацьовують свої завдання відповідно прийнятих рішень".

Далі, за словами прес-офіцера бригади Валерії Пальчинської, планують заняття з медицини, топографії та інженерної справи.

Навчання ж військових тероборони на Сумщині, за словами голови обласної адміністрації Дмитра Живицького, відбудуться після того, як будуть повністю сформовані бригади. Це має статися до кінця березня. Також чоловік зазначив, що ті військові, які зараз прийняті до тероборони, проходять практичне навчання в класах.

За бажанням вступити до лав територіальної оборони, за консультаціями та переліком документів, які потрібно підготувати для вступу, слід звертатися до колишніх військкоматів, які тепер називаються центрами комплектування. Вони розташовані у 5 районних центрах та місті Суми.

За словами командира 117 бригади тероборони Сергія Кир’яна, кандидатам треба пройти співбесіди з керівниками формувань у центрах комплектування, колишніх військкоматах, потім медкомісія та психологічні тести. Приймають усіх охочих віком від 18 до 60 років.

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