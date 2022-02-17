16 лютого баскетболісти “Запоріжжя” програли виїзний матч чемпіонату України у Тернополі з рахунком 70:87.

Про це Суспільному повідомив головний тренер команди Станіслав Овдєєнко.

За його словами, у гостьовому поєдинку було сім виконавців — американські легіонери Ясін Джозеф та Дейшон Френсіс покинули Україну, Віталій Мальчевський травмувався у попередній грі з "Харківськими Соколами”, а в Олександра Сізова виникли проблеми зі спиною у Тернополі.

Фото: facebook БК Запоріжжя

Обмеженим складом запоріжці зуміли виграти перші дві чверті — 40:38. Наступні дві десятихвилинки господарі залишили за собою. Коментарі головних тренерів обох команд по завершенню зустрічі були опубліковані на ютуб-каналі Федерації баскетболу України.

Фото: facebook БК Запоріжжя

"По цій грі у мене дуже велика повага до Запоріжжя. Адже деякі хлопці Запоріжжя отримали свій шанс, яким вони скористалися на 100 відсотків. Звичайно все могло бути значно простіше, але коли суперник віддається на всі 150, тобі також треба віддаватись на 150", — зазначає Дмитро Забірченко, головний тренер баскетбольного клубу “Тернопіль”.

Головний тренер баскетбольного клубу "Запоріжжя" Станіслав Овдєєнко пояснює, команда прагнула боротися у кожному епізоді. Грали максимально з перших секунд. Зауважує, матч видався недостатньо якісним з точки зору організації.

Фото: facebook БК Запоріжжя

"Ми не налаштовувалися так, що нас мало і ми готові програти. Задумів та комбінацій у нападі було мало, тому що "Тернопіль" постійно грав агресивно. Фізики не вистачило. Кожному з семи гравців я безмежно вдячний за самовіддачу. Стосовно легіонерів та чи можуть вони повернутися, така опція є. Але треба, щоб стабілізувалася ситуація", — розповів тренер.

Наступний матч у Суперлізі гравці “Запоріжжя” проведуть 18 лютого у Києві проти столичного “Київ-Баскету”.

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