Укриття у Валках назвали одними з найгірших на Харківщині: що кажуть у громаді

Укриття Валківської громади обласний департамент цивільного захисту відніс до одних з найгірших у регіоні. У власності Валок перебуває близько двадцяти сховищ. Суспільне з'ясувало, у якому вони стані.

У Валківському ліцеї розташоване укриття, де можуть сховатися майже дві тисячі людей, розповідає директорка закладу Надія Котелевець.

"Є світло, є вода, тобто під час тривалого перебування можна буде використовувати ці комунікації", — показує Надія Котелевець.

В укритті немає фільтрів для системи вентиляцій. Через це його та ще з десяток сховищ у навчальних закладах громади вважають обмежено готовим до використання. Цей статус мають і дев'ять укриттів у багатоквартирних будинках, які перебувають на балансі громади, розповідає Олександр Мазурець, відповідальний за цивільний захист ОТГ.

"У тому випадку, якщо людям дійсно буде потрібне укриття від радіації, ці приміщення не забезпечать їм захисту належним чином. Радіаційне укриття має забезпечити рівень захисту не менше тисячі. А там бетонний блок товщиною 45 сантиметрів", — пояснює завідувач сектору з питань цивільного захисту Валківської громади Олександр Мазурець.

Суспільне Харків

"Ми почистили підвали, провели світло... Це ще у 2014 році, як сформували ОСББ", — показує у своєму будинку голова ОСББ Тетяна Єрьоміна.

"У нас теж під домом підвал. І у нас восьмиквартирний будинок. І кожному є кімната", — каже жителька Валок Віра Тітарєва.

За словами Олександра Мазурця, хоча від радіації такі укриття не врятують, від обстрілу — зможуть. Саме тому громада просить рятувальників надати сховищам інший статус, але дозволу поки не дали.

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"Найгірші показники щодо стану захисних споруд цивільного захисту усіх форм власності мають наступні райони та громади області: Харківський район, Валківська громада, Лозівська міська громада", — сказав на нараді у Харківській ОДА заступник директора обласного Департаменту цивільного захисту Володимир Щітов.

Олександр Мазурець коментує: "Ви побачили, що ситуація на нашій території цілковито не плачевна. Куди укрити людей, є".

За даними облдержадміністрації, загалом на Харківщині — 1118 захисних споруд, 32% з яких не готові, 67% — готові та обмежено готові.

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