Звинувачують у вбивстві. У Миколаєві чоловіку обрали запобіжний захід

У Ленінському районному суді Миколаєва 17 лютого черговий раз обирали запобіжний захід Миколі Захарову. Чоловіка звинувачують у вбивстві трьох співробітників автозаправної станції 18 вересня 2019 року. З того часу розгляд справи по суті суд не розпочав.

Про це з зали засідання суду повідомив кореспондент Суспільного Володимир Степанов.

Під час засідання 17 лютого суддя Дмитро Губницький задовольнив клопотання адвоката Олега Коваля і заборонив кореспондентам Суспільного знімати обличчя юриста та його підзахисного.

Щодо запобіжного захисту суд постановив: підозрюваний й надалі перебуватиме під вартою без права на внесення застави. З цим рішенням погодилися усі учасники засідання.

За словами слідчого судді Ленінського районного суду Дмитра Губницького, Захаров обвинувачується у вчиненні тяжкого та особливо тяжких злочинів: "проти життя кількох людей, не пов’язаний соціальними зв’язками, обізнаний про місця проживання та роботи потерпілих, а отже ризики, які були враховані при обранні запобіжного заходу, а саме: переховування від суду та незаконного впливу на потерпілих у вказаному кримінальному провадженні, не зменшились".

"Запобіжний захід обвинуваченому Захарову Миколі Миколайовичу у вигляді тримання під вартою подовжити до 15.04.2022 року", — сказав Дмитро Губницький.

Що відомо

18 вересня 2019 року на одній з газових автозаправних станцій Миколаєва поліцейські знайшли мертвими трьох співробітників: механіка, оператора та касира. У підозрюваного Миколи Захарова, який на той час був колегою загиблих чоловіків, знайшли зброю та боєприпаси. Наступного дня йому повідомили про підозру за статтями 115 — "Навмисне вбивство двох або більше осіб" та 163 — "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Мінімальна санкція 10 років позбавлення волі, максимальна — довічне ув’язнення.

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