Колекція вінілових платівок є у обласній бібліотеці імені Олеся Гончара. У ній зібрані видання від 1950-х років минулого століття до 2000-х. Чи популярна музика на вінілі у наші дні та як вона звучить - дізналось Суспільне.

Понад 15 тисяч екземплярів є в колекції бібліотеки. Платівки на будь-який музичний смак, розказує завідувачка відділу мистецтв Тетяна Краснолуцька.

"Мабуть, всі ті платівки, які виходили до цього часу, вони є в книгозбірні. У нас тоді було дуже гарне надходження грамплатівок. Кожна нова платівка, яка з’являлася, вона у нас зберігається. У нас зібрані тут дуже різні колекції. Це і українська, народна, інструментальна, це і оперна музика і оперети, джаз, рок, популярна музика", - каже Тетяна Краснолуцька.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон

Попит на вінілові платівки нині зростає. Раніше приходили слухати музику більш старшого віку меломани, зараз зацікавилася молодь, розказує Тетяна Краснолуцька. За її словами, молодь слухає таку музику, "Металіка", "Наутілус Помпіліус", "Квін". Якщо говорити про тих людей, які готують якісь заходи, то вони слухають українські пісні. У книгозбірні є записи окремих виконавців, як Ніна Матвієнко, Кирилюк, Раїса Кириченко, Назарій Яремчук.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон

Олександр Абзелімов – один із тих меломанів, хто у бібліотеці щодня. Чоловік каже, йому подобається слухати вінілові платівки. Говорить, звук тут неймовірний і чистий, і він полюбляє слухати якісну музику слухати.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон

Саме за аналогове звучання люди обирають платівки. Запис на вінілі є найбільш якісним і точним і він не пройшов цифрової обробки, каже провідна спеціалістка відділу мистецтв Ольга Руптанова.

"Коли у навушниках слухають вініл, то розширюються очі у молодих людей. Вони дуже здивовані саме цією якістю звуку. Тут гарно збалансовані баси і верхні ноти. В цифровому такого не має. У нас є і колекція магнітофонів. Є сучасний - десь 90 роки 20 ст., і є десь 70-80 років 20 ст. Він теж працює. Ще є третій, який можна брати із собою у поход", - розповіла Ольга Руптанова.

Фото: Ольга Ляшенко/Суспільне Херсон

Люблять слухати музику на вінілових платівках ці дві подружки – Олена Боров`як і Тетяна Ступак. Кожна має власну домашню колекцію грамплатівок. За словами Олени, така музика по-іншому звучить, це дуже чисте звучання. Тетяна говорить, коли онуки приїжджають, вона слухає з ними казки та дитячі пісні, усім подобається, танцюють і співають.

У колекції, окрім музичних записів різних жанрів, є поезія у виконанні як самих авторів, так і акторів, вистави, звуки птахів і казки, каже завідувачка відділу мистецтв.

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