Вилучили з незаконного обігу понад 2 тисячі електронних цигарок у Хмельницькому

У Хмельницькому поліцейські з незаконного обігу вилучили електронні цигарки на загальну суму понад 400 тис гривень. Про це інформує сектор комунікації поліції Хмельницької області.

Працівники Хмельницького районного управління поліції проводили комплекс заходів з протидії кримінальним правопорушенням у сфері обігу спирту, лікеро-горілчаних та тютюнових виробів виявили кав’ярню, в якій здійснювали незаконний продаж електронних цигарок. Під час відпрацювання території обласного центру поліцейські встановили, що в одній із кав’ярень міста продають електронні цигарки без марок акцизного податку встановленого зразка та без відповідної ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

З незаконного обігу вилучили 2075 електронних цигарок на загальну суму 423 тисячі гривень. На особу, яка здійснювала реалізацію тютюнових виробів, склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 156 (Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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