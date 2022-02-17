15 лютого 2022 року Кабмін ухвалив розпорядження "Про затвердження складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ)". Згідно з ним, Драго Кос, який є членом комісії на конкурсі з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), не може одночасно бути у складі комісії з конкурсу у НАБУ. Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін вважає це рішення незаконним.

До складу комісії з обрання керівника НАБУ увійшли три особи, визначені Кабміном:

Олексій Савчук – адвокат;

Кирило Легких – завідувач кафедри Академії адвокатури України;

Микола Кучерявенко – перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

А також три особи, визначені Кабміном на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій:

Драго Кос – директор консалтингової компанії, яка працює у сфері корпоративної доброчесності, попередження та протидії корупції;

Карен Грінавей – експерт з питань протидії корупції, фінансовому шахрайству та транснаціональній організованій злочинності;

Повілас Малакаускас – незалежний консультант по роботі правоохоронних органів та протидії корупції.

У тексті розпорядження також зазначено, що повноваження члена комісії Драго Коса, який входить до складу комісії з обрання очільника САП, починаються з наступного дня після виходу його зі складу вищезгаданої комісії.

Драго Кос же вважає, що немає підстав, які б заважали йому брати участь у двох комісій одночасно.

"Немає жодної законної підстави для цього, що означає - це суто політичне рішення, тому що я не подобаюсь комусь в адміністрації Президента. Міжнародна спільнота спостерігає за тим, що відбувається, українці спостерігають за тим, що відбувається, і, наскільки я пам'ятаю, я думаю президент Зеленський виграв останні вибори, тому що він заявляв, що боротиметься з корупцією. Але те, що його адміністрація зараз робить - це не боротьба з корупцією, це по суті підтримка корупції. Напевно, я не вийду з комісії САП. Я, в першу чергу, шукаю законні можливості для роботи комісії НАБУ і, напевно, я буду боротися з рішенням Уряду", – пояснив Суспільному Драго Кос.

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін каже, що дії Уряду незаконні.

"Стаття 19 Конституції говорить, що будь-який владний орган може діяти в межах своїх повноважень. Кабмін, формуючи конкурсну комісію з обрання директора НАБУ, виходить за межі своїх повноважень, бо він вписує обмежувальну норму, яку немає в законі. Вони не мають права цього робити", — заявив у коментару Суспільному Шабунін.

Антикорупціонер додав, що у цьому випадку Кабмін бере повноваження Верховної Ради, що прямо заборонено Конституцією.

"Це робиться для того, щоб заблокувати конкурс на директора НАБУ, рівно, так само, як заблоковано конкурс на САП - перша мета. Друга - створити незаконні підстави, щоб потім весь конкурс ліквідувати через суд ОАСК або на підставі незаконного обрання звільнити наступного директора НАБУ", — зауважив Шабунін.

Суспільне звернулось по коментар до Кабінету міністрів, а також Офісу президента України.

Що відомо

У квітні 2015 року п'ятий президент Петро Порошенко призначив директором Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. Але в грудні 2019 року Конституційний суд не погодив зміни до Конституції, які передбачали надання президенту права призначати директора НАБУ.

29 серпня 2020 року Конституційний суд визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро. Клопотання про це подав 51 народний депутат.

Для розблокування процедури призначення голови НАБУ в жовтні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон, який змінив статус НАБУ та дозволив Кабміну призначати та звільняти директора Бюро на основі відкритого конкурсу.

Уряд на засіданні 9 лютого затвердив трьох кандидатів до складу комісії, яка здійснюватиме конкурс із обрання директора Національного антикорупційного бюро України.

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