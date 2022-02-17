15 лютого 2022 року Кабмін ухвалив розпорядження "Про затвердження складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ)". Згідно з ним, Драго Кос, який є членом комісії на конкурсі з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), не може одночасно бути у складі комісії з конкурсу у НАБУ. Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін вважає це рішення незаконним.
До складу комісії з обрання керівника НАБУ увійшли три особи, визначені Кабміном:
- Олексій Савчук – адвокат;
- Кирило Легких – завідувач кафедри Академії адвокатури України;
- Микола Кучерявенко – перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
А також три особи, визначені Кабміном на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій:
- Драго Кос – директор консалтингової компанії, яка працює у сфері корпоративної доброчесності, попередження та протидії корупції;
- Карен Грінавей – експерт з питань протидії корупції, фінансовому шахрайству та транснаціональній організованій злочинності;
- Повілас Малакаускас – незалежний консультант по роботі правоохоронних органів та протидії корупції.
У тексті розпорядження також зазначено, що повноваження члена комісії Драго Коса, який входить до складу комісії з обрання очільника САП, починаються з наступного дня після виходу його зі складу вищезгаданої комісії.
Драго Кос же вважає, що немає підстав, які б заважали йому брати участь у двох комісій одночасно.
"Немає жодної законної підстави для цього, що означає - це суто політичне рішення, тому що я не подобаюсь комусь в адміністрації Президента. Міжнародна спільнота спостерігає за тим, що відбувається, українці спостерігають за тим, що відбувається, і, наскільки я пам'ятаю, я думаю президент Зеленський виграв останні вибори, тому що він заявляв, що боротиметься з корупцією. Але те, що його адміністрація зараз робить - це не боротьба з корупцією, це по суті підтримка корупції. Напевно, я не вийду з комісії САП. Я, в першу чергу, шукаю законні можливості для роботи комісії НАБУ і, напевно, я буду боротися з рішенням Уряду", – пояснив Суспільному Драго Кос.
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Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін каже, що дії Уряду незаконні.
"Стаття 19 Конституції говорить, що будь-який владний орган може діяти в межах своїх повноважень. Кабмін, формуючи конкурсну комісію з обрання директора НАБУ, виходить за межі своїх повноважень, бо він вписує обмежувальну норму, яку немає в законі. Вони не мають права цього робити", — заявив у коментару Суспільному Шабунін.
Антикорупціонер додав, що у цьому випадку Кабмін бере повноваження Верховної Ради, що прямо заборонено Конституцією.
"Це робиться для того, щоб заблокувати конкурс на директора НАБУ, рівно, так само, як заблоковано конкурс на САП - перша мета. Друга - створити незаконні підстави, щоб потім весь конкурс ліквідувати через суд ОАСК або на підставі незаконного обрання звільнити наступного директора НАБУ", — зауважив Шабунін.
Суспільне звернулось по коментар до Кабінету міністрів, а також Офісу президента України.
Що відомо
- У квітні 2015 року п'ятий президент Петро Порошенко призначив директором Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. Але в грудні 2019 року Конституційний суд не погодив зміни до Конституції, які передбачали надання президенту права призначати директора НАБУ.
- 29 серпня 2020 року Конституційний суд визнав неконституційним указ про призначення Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро. Клопотання про це подав 51 народний депутат.
- Для розблокування процедури призначення голови НАБУ в жовтні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон, який змінив статус НАБУ та дозволив Кабміну призначати та звільняти директора Бюро на основі відкритого конкурсу.
- Уряд на засіданні 9 лютого затвердив трьох кандидатів до складу комісії, яка здійснюватиме конкурс із обрання директора Національного антикорупційного бюро України.
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