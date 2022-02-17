У Лубнах на Полтавщині планують відкрити притулок для людей, які постраждали від домашнього насильства. Таке рішення 17 лютого ухвалили депутати Лубенської міськради під час сесії.

Установу хочуть розмістити у приміщенні колишнього протитуберкульозного санаторію. За словами директора лубенського центру соцслужб Віктора Цимбала, на ремонт будівлі планують розробити проєктно-кошторисну документацію та отримати субвенцію із державного бюджету у розмірі приблизно 5 мільйонів гривень, говорить Віктор Цимбал.

"Сума грошей, яка потрібна для проведення поки що капітального ремонту та реконструкції відповідної будівлі, буде визначена після виготовлення проєктно-кошторисної документації. Орієнтовно це буде сума понад 5 мільйонів гривень", – розповідає директор Лубенського міського центру соціальних служб Віктор Цимбал.

Фото: Суспільне Полтава Територія колишнього протитуберкульозного санаторію

Приміщення обласного дитячого протитуберкульозного санаторію у Лубнах передали на баланс територіальної громади наприкінці 2021-го, повідомив Суспільному директор міського центру соціальних служб Віктор Цимбал. До цього будівля два роки була на балансі області.

"Санаторій як юридична особа перестав функціонувати 2019-го року. Ухвалили рішення про ліквідацію і приєднання до Полтавського обласного суглобового санаторію дитячого", – каже завідувачка відділення обласного протитуберкульозного диспансеру в Лубнах Марина Гребенюк.

"Нормативні документи, які є на сьогодні в Україні, передбачають створення притулків у кількості від 6 до 20 ліжкомісць. Але оптимальна чисельність – близько 12 місць для постраждалих. Ми орієнтуємося саме на таку практику для середніх міст, на оптимальну чисельність, на 12, можливо, "плюс" осіб", – говорить директор Лубенського міського центру соціальних служб Віктор Цимбал.

Фото: Суспільне Полтава Будівлі для жертв насильства у Лубнах, яка потребує ремонту

Працювати в установі мають завідувач,психолог та чотири соцпрацівники. У такі заклади найчастіше звертаються жінки, каже полтавська психологиня.

"Притулок – це тимчасовий момент, який отримує жінка для того, щоб перейти у своє нове життя. Тому у притулку до жінки має прийти усвідомлення, що вона відповідальна за своє життя, за життя своїх дітей. І набути певні орієнтири, куди їй рухатися далі", – розповідає психологиня Антоніна Радченко.

За словами директора Лубенського міського центру соціальних служб Віктора Цимбала, коли зможуть розпочати роботи та відкрити притулок, поки не відомо.

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