Поліція Курахового відкрила кримінальне провадження за фактом осколкового поранення місцевої жительки під час обстрілу бойовиків. Про це повідомляє поліція Донеччини.

"У Мар’їнці осколкове поранення отримала 65-річна жінка, яка перебувала на зупинці громадського транспорту. Її доставили до медичного закладу", — йдеться у повідомленні.

Як розповів співзасновник благодійного фонду "Восток SOS" Костянтин Рєуцький, 65-річна жителька Мар'їнки Валентина Гордєєва була поранена сьогодні 17 лютого, вранці неподалік свого дому на вулиці Прокоф'єва. Вона чекала автобус, щоб доїхати на поточне обстеження до лікарні у Красногорівці.

За фактом відкрито кримінальне провадження "Порушення законів та звичаїв війни".

Також під час обстрілів поблизу Авдіївки та с. Травневе поранення отримали двоє військових. Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінальних провадженнь "Терористичний акт".

Що відомо

Лікарі розповіли про стан пораненої під час обстрілу бойовиків жителька Мар'їнки

17 лютого о 09:50 російські окупанти обстріляли прифронтову Мар'їнку.

Від початку 17 лютого російські окупанти 29 разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілів поранення отримали один український військовий та двоє мирних жителів.

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