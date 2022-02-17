За посів снотворного маку судитимуть керівника підприємства з Полтавщини, який не мав на це ліцензії. Рослини виявили торік. Про це Суспільному повідомив речник обласної поліції Юрій Сулаєв.

За даними слідства, на початку квітня 2021-го року у Кременчуцькому районі виявили посіви снотворного маку на загальній площі близько 300 гектарів, а це понад 236 мільйонів рослин. Підприємець, який це зробив, не мав ліцензії на право провадження господарської діяльності зі зберігання, перевезення, знищення, культивування нарковмісних рослин, додав речник.

Фото: Поліція Полтавщини Посіви маку

На посіви суд наклав арешт. Проте керівник підприємства скосив та подрібнив мак. Згодом насіння знайшли у складських приміщеннях у Кременчуці. Загальна вага – близько 125 тонн. Частина з нього містила макову солому.

Як повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, цю справу розслідують за трьома статтями: частиною 2 статті 310, частиною першою статті 388та частиною третьою статті 309. За це передбачено щонайбільше до восьми років позбавлення волі.