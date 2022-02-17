За посів снотворного маку судитимуть керівника підприємства з Полтавщини, який не мав на це ліцензії. Рослини виявили торік. Про це Суспільному повідомив речник обласної поліції Юрій Сулаєв.
За даними слідства, на початку квітня 2021-го року у Кременчуцькому районі виявили посіви снотворного маку на загальній площі близько 300 гектарів, а це понад 236 мільйонів рослин. Підприємець, який це зробив, не мав ліцензії на право провадження господарської діяльності зі зберігання, перевезення, знищення, культивування нарковмісних рослин, додав речник.
На посіви суд наклав арешт. Проте керівник підприємства скосив та подрібнив мак. Згодом насіння знайшли у складських приміщеннях у Кременчуці. Загальна вага – близько 125 тонн. Частина з нього містила макову солому.
Як повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов, цю справу розслідують за трьома статтями: частиною 2 статті 310Стаття 310. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель, частиною першою статті 388Стаття 388. Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації.та частиною третьою статті 309Стаття 309. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. За це передбачено щонайбільше до восьми років позбавлення волі. кримінальне покарання в Україні, яке полягає в ізоляції засудженого від суспільства та поміщенні його до кримінально-виконавчої установи.