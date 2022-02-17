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Вакцинація від COVID-19: на Хмельниччині за добу зробили 1725 щеплень
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Вакцинація від COVID-19: на Хмельниччині за добу зробили 1725 щеплень

Леся Боровець
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Вакцинація від COVID-19: на Хмельниччині за добу зробили 1725 щеплень Фото: Суспільне

За добу на Хмельниччині від COVID-19 зробили 1725 щеплень. Про це інформує Хмельницька облдержадміністрація на офіційному сайті.

Зазначається, що першу дозу отримали 659 жителів області, два щеплення отримали 798 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії медпрацівники зробили 922488 щеплень від COVID-19. Всього двома дозами щеплено 441686 жителів області, бустерною дозою – 11212 людей, а додатковою дозою вакцини – 395 жителів Хмельниччини. Найбільше вакцинувалися препаратом Файзер, найменше – АстраЗенекою.

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