Дві шахістки з Львівщини здобули призові місця на чемпіонаті України, який триває у Львові. Обидві дівчини змагалися у класичних шахах. Про це повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

14-річна Тетяна Скарбарчук стала чемпіонкою України, а 11-річна Анастасія Гнатишин віцечемпіонкою. Дівчата набрали однакову кількість очок, переможця вдалось визначити за додатковими показниками.

"Це, мабуть, один з найсильніших турнірів у цій віковій категорії за останні 5 років. Львівщина славиться своїми шахістами, у нас працює багато спортивних шкіл, тому на цьому турнірі маємо гідне представництво", — сказав віцепрезидент Львівської обласної федерації шахів Назар Фірман.

На чемпіонаті за медалі змагалися 110 юнаків та 35 дівчат з усієї України. Найкращих вже визначили у класичних шахах. Попереду змагання у швидкій грі та бліцах.

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