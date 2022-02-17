Івано-Франківська обласна дитяча лікарня отримала гуманітарну допомогу з Франції

Івано-Франківська обласна клінічна дитяча лікарня отримала благодійну допомогу від волонтерської організації Aide Médicale & Caritative France-Ukraine із Франції. Про це кореспондентці Суспільного повідомила заступниця медичного директора медзакладу Наталія Митник.

Зі слів Наталії Митник, отримати гуманітарний вантаж вдалося завдяки роботі опікунської ради та благодійного фонду, які минулого року почали працювати у лікарні. Лікарка каже, що меблі та обладнання полегшать роботу медиків.

Фото: Суспільне Карпати Заступниця медичного директора обласної дитячої лікарні Наталія Митник

"Основне, що ми отримали, — це кувези та реанімаційні системи для новонароджених дітей. Також є медичні ліжка, велоергометр. У нас є дуже багато пристосувань для людей з інвалідністю: крісла-каталки, душ, матраци, медичне обладнання, розхідний інвентар. Також приїхало дуже багато офісних меблів", — сказала Наталія Митник.

Фото: Суспільне Карпати Лікарня отримала кувези та реанімаційні системи для новонароджених дітей

Фото: Суспільне Карпати Також із Франції приїхало багато меблів

Галина Пирин розповідає, що разом із передчасно народженою донькою Маргаритою перебуває у лікарні приблизно місяць. Жінка народжувала у Калуші, а в Івано-Франківськ їх привезла реанімаційна бригада швидкої медичної допомоги. За її словами, її дочка перебувала у кувезі два тижні. Зараз немовля перевели у ліжечко з підігрівом.

"Оскільки ми не дуже сильно потребували кисню, то щоразу, коли дитина поводила себе неспокійно чи приходив час годування або переодягання, я могла забирати її до себе. З обладнанням усе добре, воно — максимально зручне, а дітки почуваються там комфортно. Там — тепло і затишно. Але головне — щоб була користь для здоров'я. Я сподіваюся, що так і буде", — сказала Галина Пирин.

Фото: Суспільне Карпати Галина Пирин зі своєю донькою у лікарні перебуває місяць

Відділення інтенсивного виходження та реабілітації передчасно народжених дітей, де зараз перебуває Галина із донечкою, розраховане на 25 дітей. Завідувачка відділення Олена Олійник каже, що для лікування немовлят медики мали 11 кувезів та п'ять ліжок з підігрівом. У вантажі із Франції отримали три сучасні інкубатори.

Фото: Суспільне Карпати У вантажі із Франції отримали три сучасні інкубатори

"Два з них — це досить високоякісні сучасні європейські інкубатори, що підтримують вологість та потрібну температуру. Ми мріяли мати такі кувези, що можуть бути мобільними та регулюватися. Мамам важливо, коли кувез регулюється за висотою. Крім того, можна підводити кисень всередину кувезу і визначати концентрацію кисню". — розповідає Олена Олійник.

Зараз інженери лікарні перевіряють та налаштовують обладнання. Після цього лікарі розпочнуть ним користуватися.

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