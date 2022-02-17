На території Херсонщини координаційна група Антитерористичного центру при управлінні СБУ в області проводить багатоетапні контрдиверсійні навчання. Зокрема, у Генічеському районі перевірили захищеність об’єкта критичної газотранспортної інфраструктури.

Про це йдеться на сторінці СБУ у Facebook.

Під час відпрацювання одного з етапів навчань спецпризначенці знешкодили "вибухові пристрої", які заклали умовні терористи для вчинення диверсії на території газорозподільчої станції. Правоохоронці евакуювали працівників підприємства, оперативно виявили "вибухівку" та знешкодили її.

Також вони проаналізували рівень виконання поставлених завдань та визначили напрямки подальшого вдосконалення порядку дій для запобігання і нейтралізації загроз державній безпеці України. Правоохоронці надали додаткові інструкції до алгоритму дій персоналу при виявленні потенційно небезпечних предметів чи підозрілих осіб на території підприємства.

Повідомляється, що навчання пройшли в умовах, максимально наближених до реальних. У них взяли участь представники управлінь СБУ, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, органів державної влади та місцевого самоврядування.

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