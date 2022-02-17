Синоптики розповіли про погоду на Хмельниччині

На Хмельниччині на наступні п'ять днів, 18-22 лютого, синоптики прогнозують дощову погоду. Температура повітря коливатиметься від -2°C до +7°C.

Про це Суспільному розповіла синоптикиня Хмельницького обласного гідрометеоцентру Людмила висоцька.

18 лютого на Хмельниччині йтиме невеликий дощ з мокрим снігом. Вранці можлива ожеледиця. Вітер західного напрямку 7-12 метрів за хвилину, пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Температура вночі по області коливатиметься від 0°C до +5°C, вдень від +2°C до +7°C.

У наступні чотири доби, 19-22 лютого, в області вдень можливі опади у виді дощу. Температура повітря вночі знизиться до -2°C - +3°C.