У Рівному стартував всеукраїнський турнір з боксу

У Рівному 17 лютого стартував VIII Відкритий всеукраїнський турнір з боксу пам’яті легендарного спортсмена, майстра спорту Павла Дмитрієва. На змагання прибули спортсмени з різних областей України, повідомив Суспільному головний суддя змагань Юрій Марчишин. Вони змагатимуться впродовж трьох днів.

Участь у турнірі беруть хлопці віком 12-13 років, розповів співорганізатор Юрій Марчишин.

Фото: Суспільне Рівне

Усього у турнірі бере участь 93 боксери.

Фото: Суспільне Рівне

"Є спортсмени з Києва, Житомира, Луцька, Нетішина. Цей турнір – на честь Павла Павловича, тому що він був прекрасним тренером, у нього були хороші вихованці. Він підготував 67 майстрів спорту", – розповів Юрій Марчишин.

Спортсмени змагатимуться впродовж трьох днів, фінал турніру запланували на 19 лютого.

Що відомо

Павло Павлович Дмітрієв – видатний тренер, який віддав майже 50 років свого життя рівненському боксу та вихованню майбутніх чемпіонів.

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