Основна група представників США в Україні продовжує свою роботу у Львові. Тут дипломати можуть співпрацювати зі своїми партнерами та американськими громадянами. Посольство у Києві зараз під охороною.

Про це в інтерв'ю Суспільному розповів пресаташе посольства США в Україні Деніел Лангенкамп.

"У Львові ми можемо багато чого зробити. Ми можемо працювати із нашими партнерами з уряду, зі службами безпеки, також із гуманітарними партнерами й надавати послуги американським громадянам. Тут є група основних представників посольства. Більшість наших дипломатів зараз працюють із США, але працюємо не лише ми – працюють усі люди в американському уряді і американський уряд постійно працює над досягнення дипломатичного вирішення", — сказав Деніел Лангенкамп.

Також Деніел Лангенкамп наголосив, що США підтримують Україну.

"Хочу наголосити, що ми підтримуємо Україну під час цієї кризи. Ми знаємо, хто є агресором, ми знаємо, що агресором є Росія, адже вона на кордонах з Україною тримає понад 150 000 військовослужбовців і також в Україні, адже вони мають військових у Криму. Вони привозять ще більше військовослужбовців, щоб мати можливість для вторгнення в Україну. Ми не відкриваємо всі ці дані для того, щоб створити паніку чи спровокувати війну. Навпаки, ми відкриваємо їх для того, щоб війні запобігти, викривши те, що робить Володимир Путін і змусивши його змінити свої плани", — додав Лангенкамп.

Деніел Лангенкамп також сказав, що США будуть працювати над дипломатичним рішення, щоб запобігти війні.

Що відомо

Основна група американських дипломатів переїхала з Києва до Львова. Такий переїзд є тимчасовим, повідомила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін у інтерв'ю 15 лютого.

Іноземні посольства не зверталися до керівництва Львівщини щодо виділення приміщень. Відповідних звернень не отримували ні Львівська міська рада, ні обласна державна адміністрація, ні обласна рада. Про це повідомили керівники установ на брифінгах 14 лютого.

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