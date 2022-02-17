Лікарі розповіли про стан пораненої під час обстрілу бойовиків жителька Мар'їнки

Жительку Мар'їнки, яка отримала поранення під час обстрілу бойовиків, прооперували. Про це у коментарі Суспільному повідомив лікар травматолог Мар’їнської міської лікарні Дмитро Неліпа.

"Отримала вогнепальне поранення лівої кисті та відкритий перелом. У лікарні їй надано першу медичну допомогу, хвору прооперовано, рану оброблено, накладено гіпсову пов’язку. Зараз нічого не загрожує, отримує лікування, буде близько двох тижнів у нас у відділенні", — додав Дмитро Неліпа.

Як розповів співзасновник благодійного фонду "Восток SOS" Костянтин Рєуцький, 65-річна жителька Мар'їнки Валентина Гордєєва була поранена сьогодні 17 лютого, вранці неподалік свого дому на вулиці Прокоф'єва. Вона чекала автобус, щоб доїхати на поточне обстеження до лікарні у Красногорівці.

За словами голова Мар’їнської міської ВЦА Юрія Григульця, обстрілів по інфраструктурі Мар’їнки, Красногорівки не фіксувались. Обстріли були виключно по позиціях ЗСУ та прилеглої території.

"Дошкільні навчальні заклад та шкільні навчальні заклади дітей було поміщено до підвальних приміщень, яке знаходиться у задовільному стані по закінченню обстрілів діти з батьками пішли по домах", — додав Григулець.

Що відомо

17 лютого о 09:50 російські окупанти обстріляли прифронтову Мар'їнку. Осколкові поранення отримала місцева жителька 1957 року народження. Жінку каретою швидкої доправили до міської лікарні Курахового.

Від початку 17 лютого російські окупанти 29 разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілів поранення отримали один український військовий та двоє мирних жителів.

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