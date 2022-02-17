Часткова блокада Азовського та Чорного морів. Що кажуть експерти

У Азовському та Чорному морях триває часткова блокада Російською Федерацією. Про те, яка ситуація наразі та чи впливає це на економічний стан та на прохід суден в морі дізнавалися кореспонденти Суспільного Запоріжжя.
Андрій Клименко, керівник моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та головний редактор інтернет-порталу BlackSeaNews в етері програми "Сьогодні. Головне" розповідає, що 11 лютого РФ повідомила адміністрації морських портів України та Держгідрографії про початок військових навчань, у зв'язку із якими будуть заблоковані певні ділянки моря. 13 лютого навчання в Чорному та Азовському морях розпочалися.
"Зазвичай, якщо в конкретному районі плануються військово-морські навчання з артилерійськими стрільбами, то по периметру цього району, ставляться патрульні кораблі, завдання яких попереджати судна, що йдуть в цьому напрямку, що небезпечно, що мають або зупинитися або шукати інший маршрут. Жодного такого катера чи корабля не помічено, тому поки це все виглядає як страшилка", — каже він.
Як пояснює Андрій Клименко, українські порти, морські оператори та іноземні морські оператори зазнають збитків з першого дня блокади, адже міжнародне судно не може вийти в море без страховки, яка має високу вартість. Після того, як небезпека перевезень у регіоні, у зв'язку із блокадою зросла, страхові ставки виросли в діапазоні від 3 до 10 доларів за тонну вантажу:
"Навіть, якщо ми візьмемо вантаж судна 100 тисяч тонн, а таких суден багато ходить в Одеські порти, та помножимо в середньому 7 доларів за тонну на 100 тисяч, ось вам вже збитки, ось вам економіка в мінусі для морських перевізників", — пояснює експерт.
"Морська галузь працює як конвеєр. Планували, що судно забере 100 тисяч тонн, а воно не прийшло. Вантаж ще там, а прибувають нові вантажі, які були заплановані за місяць-два до того. Тобто виникає збій по всьому логістичному ланцюжку і не тільки в Україні, а й в країнах для кого призначені ці вантажі", — додає він.
Експерт каже: за вісім років спостережень, це не перші навчання подібні за масштабами, але раніше, між районами навчань завжди лишався коридор від Босфору до Одеси та від Одеси в напрямку Батумі в Чорному морі, та в напрямку Бердянська з поворотом на Маріуполь та на російські порти в Азовському.
"Зараз відмінність в тому, що при проєктуванні районів, які перекриті, ніяких коридорів не залишили. Тобто ці дії спеціально зроблені, щоб викликати паніку, щоб збити логістичні ланцюжки в бізнесі, щоб заподіяти шкоду країні економічно", — додає Андрій Клименко.
За його словами, близько 50% експорту України йде морем, і суми обігу сягають сотень мільярдів доларів. З них приблизно 95 % припадають на порти Чорного та приблизно 5-7% на порти Азовського моря.
З 2 січня, каже Андрій Клименко, жодного великого корабля країн НАТО в Чорному морі не було, оскільки Росія проводить навчання одночасно по всіх морях та океанах. На його думку, це робиться, щоб розтягнути військово-морські сили країн НАТО з тим, щоб вивільнити собі руки в Чорному та в Азовському морях та практично окупувати ці акваторії.
Читайте також: "Будемо вірити, що все буде добре". Як живуть поблизу акваторії Азовського моря
Як зазначив у коментарі Суспільному Борис Бабін, професор та експерт Асоціації реінтеграції Криму, з 2014 року Російська Федерація в рамках агресії, перекриває морські райони занадто великі та на занадто тривалий період.
"Сьогодні маємо таку саму ситуацію: спочатку Російська Федерація закрила на тиждень значну частину акваторії Чорного моря та половину акваторії Азовського Моря, при чому для Азовського моря це стало катастрофою. Фактично це унеможливило будь-яке судноплавство з портів Бердянська та Маріуполя. Після цього росіяни можливо здогадалися, що вони вистрілили собі в ногу, адже вони перекрили тим самим судноплавство не тільки для Бердянська та Маріуполя, але і для Ростова, Таганрога та Єльська", — каже він.
Експерт припускає, що російська армія не дійшла до своїх портів, тому росіяни частково скасували заборону судноплавства на Азові, але водночас переграли ситуацію з Чорним морем і закрили широкі додаткові райони на південь від Керченської протоки.
Сьогодні існує вузький вихід з Азовського моря, а на Чорному морі — смуга територіального моря України, яке окупанти не можуть перекривати — 12-мильна зона для портів великої Одеси та групи дніпровських портів. Але це логістично ускладнює маршрути, бо перекриває рекомендовані шляхи судноплавства, а також ускладнює судноплавство для найбільших суден — каже експерт. Таким чином, доки діють обмеження — Україна втрачає фрахтиПлата за перевезення вантажів водним шляхом або за використання суден протягом певного часу. Встановлюється за згодою сторін для кожної конкретної угоди у вигляді фрахтової ставки. .
Що відомо
- 9 лютого Російська Федерація перекрила частину акваторії Чорного та Азовського морів "для навчальних стрільб". 11 лютого офіційно повідомила, що не планує закривати південну частину Азовського моря для проведення військових навчань.
- Керівник Українського інституту, морського права і безпеки Богдан Устименко в етері "Теми дня" на Суспільному Крим заявив, що окупанти фактично перекрили частину Чорного моря на узбережжі окупованого Криму. Російська армія проводить військові навчання та готується розпочати маневри у Середземному та Чорному морях. Кораблі флотів РФ зайшли у Чорне море 8-9 лютого.
- Для навчань у Чорному морі Росія перекинула до окупованого Криму десантні кораблі. 9 лютого три великі десантні кораблі Балтійського флоту пройшли через Босфор із Середземного до Чорного моря. Ймовірно, у напрямку до Севастополя.
- В акваторії Чорного моря сформується група із 12 БДК, які можуть взяти участь у російському новому вторгненні з берега Чорного та Азовського морів.