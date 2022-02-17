Часткова блокада Азовського та Чорного морів. Що кажуть експерти

У Азовському та Чорному морях триває часткова блокада Російською Федерацією. Про те, яка ситуація наразі та чи впливає це на економічний стан та на прохід суден в морі дізнавалися кореспонденти Суспільного Запоріжжя.

Андрій Клименко, керівник моніторингової групи "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень" та головний редактор інтернет-порталу BlackSeaNews в етері програми "Сьогодні. Головне" розповідає, що 11 лютого РФ повідомила адміністрації морських портів України та Держгідрографії про початок військових навчань, у зв'язку із якими будуть заблоковані певні ділянки моря. 13 лютого навчання в Чорному та Азовському морях розпочалися.

Інтерв'ю з України Андрій Клменко

"Зазвичай, якщо в конкретному районі плануються військово-морські навчання з артилерійськими стрільбами, то по периметру цього району, ставляться патрульні кораблі, завдання яких попереджати судна, що йдуть в цьому напрямку, що небезпечно, що мають або зупинитися або шукати інший маршрут. Жодного такого катера чи корабля не помічено, тому поки це все виглядає як страшилка", — каже він.

Як пояснює Андрій Клименко, українські порти, морські оператори та іноземні морські оператори зазнають збитків з першого дня блокади, адже міжнародне судно не може вийти в море без страховки, яка має високу вартість. Після того, як небезпека перевезень у регіоні, у зв'язку із блокадою зросла, страхові ставки виросли в діапазоні від 3 до 10 доларів за тонну вантажу:

"Навіть, якщо ми візьмемо вантаж судна 100 тисяч тонн, а таких суден багато ходить в Одеські порти, та помножимо в середньому 7 доларів за тонну на 100 тисяч, ось вам вже збитки, ось вам економіка в мінусі для морських перевізників", — пояснює експерт.

Інфографіка: BlackSeaNews Діючі перекриття Азовського моря станом на 13 лютого за інформацією BlackSeaNews та "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень"

"Морська галузь працює як конвеєр. Планували, що судно забере 100 тисяч тонн, а воно не прийшло. Вантаж ще там, а прибувають нові вантажі, які були заплановані за місяць-два до того. Тобто виникає збій по всьому логістичному ланцюжку і не тільки в Україні, а й в країнах для кого призначені ці вантажі", — додає він.

Експерт каже: за вісім років спостережень, це не перші навчання подібні за масштабами, але раніше, між районами навчань завжди лишався коридор від Босфору до Одеси та від Одеси в напрямку Батумі в Чорному морі, та в напрямку Бердянська з поворотом на Маріуполь та на російські порти в Азовському.

"Зараз відмінність в тому, що при проєктуванні районів, які перекриті, ніяких коридорів не залишили. Тобто ці дії спеціально зроблені, щоб викликати паніку, щоб збити логістичні ланцюжки в бізнесі, щоб заподіяти шкоду країні економічно", — додає Андрій Клименко.

Фото: BlackSeaNews Діючі перекриття Чорного моря станом на 13 лютого за інформацією BlackSeaNews та "Інституту Чорноморських стратегічних досліджень"

За його словами, близько 50% експорту України йде морем, і суми обігу сягають сотень мільярдів доларів. З них приблизно 95 % припадають на порти Чорного та приблизно 5-7% на порти Азовського моря.

З 2 січня, каже Андрій Клименко, жодного великого корабля країн НАТО в Чорному морі не було, оскільки Росія проводить навчання одночасно по всіх морях та океанах. На його думку, це робиться, щоб розтягнути військово-морські сили країн НАТО з тим, щоб вивільнити собі руки в Чорному та в Азовському морях та практично окупувати ці акваторії.

Як зазначив у коментарі Суспільному Борис Бабін, професор та експерт Асоціації реінтеграції Криму, з 2014 року Російська Федерація в рамках агресії, перекриває морські райони занадто великі та на занадто тривалий період.

Борис Бабін

"Сьогодні маємо таку саму ситуацію: спочатку Російська Федерація закрила на тиждень значну частину акваторії Чорного моря та половину акваторії Азовського Моря, при чому для Азовського моря це стало катастрофою. Фактично це унеможливило будь-яке судноплавство з портів Бердянська та Маріуполя. Після цього росіяни можливо здогадалися, що вони вистрілили собі в ногу, адже вони перекрили тим самим судноплавство не тільки для Бердянська та Маріуполя, але і для Ростова, Таганрога та Єльська", — каже він.

Експерт припускає, що російська армія не дійшла до своїх портів, тому росіяни частково скасували заборону судноплавства на Азові, але водночас переграли ситуацію з Чорним морем і закрили широкі додаткові райони на південь від Керченської протоки.

Сьогодні існує вузький вихід з Азовського моря, а на Чорному морі — смуга територіального моря України, яке окупанти не можуть перекривати — 12-мильна зона для портів великої Одеси та групи дніпровських портів. Але це логістично ускладнює маршрути, бо перекриває рекомендовані шляхи судноплавства, а також ускладнює судноплавство для найбільших суден — каже експерт. Таким чином, доки діють обмеження — Україна втрачає фрахти.

Що відомо

9 лютого Російська Федерація перекрила частину акваторії Чорного та Азовського морів "для навчальних стрільб". 11 лютого офіційно повідомила, що не планує закривати південну частину Азовського моря для проведення військових навчань.

Керівник Українського інституту, морського права і безпеки Богдан Устименко в етері "Теми дня" на Суспільному Крим заявив, що окупанти фактично перекрили частину Чорного моря на узбережжі окупованого Криму. Російська армія проводить військові навчання та готується розпочати маневри у Середземному та Чорному морях. Кораблі флотів РФ зайшли у Чорне море 8-9 лютого.

Для навчань у Чорному морі Росія перекинула до окупованого Криму десантні кораблі. 9 лютого три великі десантні кораблі Балтійського флоту пройшли через Босфор із Середземного до Чорного моря. Ймовірно, у напрямку до Севастополя.

В акваторії Чорного моря сформується група із 12 БДК, які можуть взяти участь у російському новому вторгненні з берега Чорного та Азовського морів.

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