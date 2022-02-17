На Сумщині до кінця лютого запрацюють 50 поліцейських офіцерів громад. Про це Суспільному розповіла Ірина Макушенко — начальниця сектору взаємодії з громадами Нацполіції Сумщини. Наприкінці січня 2022 року вони закінчили навчання в Харківському університеті внутрішніх справ у рамках національного проєкту "Поліцейський офіцер громади". Цей проєкт спрямований на те, аби дільничний поліцейський не тільки працював, а й жив у громаді. Де вже працюють та як готуються до нових поліцейських офіцерів — у матеріалі Суспільного.

Ірина Макушенко — начальниця сектору взаємодії з громадами Нацполіції Сумщини зазначила, що першою на Сумщині була Чернеччинська територіальна громада, і цей проєкт почав працювати з грудня 2020 року, зараз там працює два поліцейських офіцери громади. За словами жінки, другою громадою в області була Степанівська територіальна громада, поліцейські офіцери громади почали працювати із жовтня 2021 року, а влітку 2021 року до проєкту долучилася ще 31 територіальна громада, які підписали меморандуми про співпрацю із головним управлінням Національної поліції в Сумській області.

Ірина Макушенко пояснила: "Наразі 50 поліцейських офіцерів громади готові приступити до забезпечення безпеки у своїх громадах, чекають наказів. Основний меседж цієї програми – це "Я тут", це означає, що я тут живу, я тут працюю, я тут знаю всіх водіїв, я завжди тут".

Нацполіція готує офіцерів і має надавати їм автомобіль, спецзасоби та зброю. Громада має забезпечити поліцейських приміщенням, технікою та паливно-мастильними матеріалами. У лютому нове приміщення для поліцейських офіцерів підготували у Свесі Шосткинського району.

Опорний пункт поліції буде в центрі Свеси, за кілька метрів від школи та Палацу культури.

Олександр Соломко спеціально для Суспільне Суми

Андрій Демешко — дільничний офіцер поліції розповідає, що громада налічує близько 9,5 тис. населення, частина якого проживає далеко від центру громади, через це керівництвом Національної поліції було прийнято рішення про забезпечення поліцейських офіцерів громади транспортним засобом.

Чоловік пояснює: "Ми працюватимемо на території громади 24 на 7. Населенню буде простіше звернутися, ніж це було раніше. Адже тоді був тільки один дільничний, який не завжди мав можливість прибути вчасно та надати допомогу населенню".

Сергій Киркач — Свеський селищний голова зазначив: "Раніше дільничні громади розташовувались у приміщенні гуртожитку, яке на даний час знаходиться в аварійному стані. Було прийнято рішення розмістити поліцейську дільницю ближче до центра, щоб вони могли оперативно приймати рішення, як по громаді, так і по самому селищу".

Приміщення ремонтують коштом місцевої влади.

Олександр Соломко спеціально для Суспільне Суми

Іван Шульга — дільничний офіцер поліції пояснює: "Нове приміщення було потрібне, бо старе не ремонтували з радянських часів. Воно прийшло в непридатність, все відсиріло, стеля падала. Зараз у новому приміщенні об’єднана територіальна громада забезпечить оргтехнікою, національна поліція – меблями".

Наталія Аргунова — жителька Свеси ділиться: "На даний час у селищі безпечно, ситуація стабільна, але це ж прикордонна зона. Через те, що у них буде авто – вони зможуть реагувати швидко. Територія розширилась, бо сформувалась громада, треба поліцейських більше".

Двоє дільничних офіцерів Свеси вже пройшли навчання, наразі чекають наказу про призначення їх поліцейськими офіцерами громади.

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