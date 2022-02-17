Внаслідок ДТП у Хмельницькому 74-річна жінка отримала перелом ключиці - поліція

У Хмельницькому поліцейські встановлюють обставини ДТП, в якій травмувалась 74-річна жінка. Про це інформує сектор комунікації поліції Хмельницької області. Зазначається, що подія сталась вчора, 16 лютого, близько 13:20 години в м. Хмельницькому по вул. Староміській на території овочевого ринку.

Попередньо встановили, що 25-річний місцевий житель, рухаючись заднім ходом автомобілем "Mercedes-Benz Sprinter", допустив наїзд на 74-річну місцеву жительку. Внаслідок ДТП жінка отримала закритий перелом ключиці, їй надали медичну допомогу без госпіталізації.

За даним фактом слідчі Хмельницького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

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