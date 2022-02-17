МБК "Миколаїв" вдома зіграє проти київського "Будівельника"

Аутсайдер чемпіонату прийматиме десятикратного чемпіона України. Муніципальний баскетбольний клуб "Миколаїв" 17 лютого в рамках Суперліги Windrose на власному паркеті зіграє з київським "Будівельником".

Команди двічі зустрічалися у цьому сезоні. 16 жовтня та 16 грудня 2021 року "корабели" двічі поступилися супернику — 93:76 та 97:80 відповідно.

У турнірній таблиці кияни посідають друге місце, маючи у своєму активі 22 перемоги та вісім поразок. "Миколаїв" перебуває на 12-й позиції: має шість перемог та 22 поразки.

Матч між командами відбудеться 17 лютого о 19:00 у спорткомплексі "Надія".

Що відомо

У лютому 2022 року "Миколаїв" зіграв два поєдинки, де переміг вдома "Тернопіль" — 74:72 та поступився на виїзді "Одесі" — 75:66. "Будівельник" провів на один матч більше, де здобув перемоги над "Одесою" та "Запоріжжям" — 88:68 і 81:69 відповідно, а також поступився южненському "Хіміку" — 68:75.

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