Депутати Львівської міської ради на сесії ухвалили план дій на випадок надзвичайної ситуації. Зокрема, розглянули, що комунальні служби робитимуть у випадку відключення енергопостачання, як подаватимуть мешканцям воду, та як працюватиме система сповіщення.

Світло

За словами директора міського департаменту житлового господарства та інфраструктури Олександра Одинця, основний ризик для нормального функціонування міста — відсутність електроенергії.

"Ми пропрацювали декілька сценаріїв роботи підприємств критичної інфраструктури при настанні можливих надзвичайних подій. Основний ризик для міста — втрата електричної енергії. Вона може бути компенсована від автономних джерел, які використовують для ремонтів, також ми розглянули можливість виробітку нашої електроенергії на ТЕЦ-1", — каже Олександр Одинець.

Вода

Керівник ЛМКП "Львівводоканалу" Дмитро Ванькович каже, що підприємство напрацювало сценарії роботи за умови повного чи часткового знеструмлення:

"За відсутності електроенергії є концепція, як будемо постачати воду. При частковому знеструмленні водопостачання можна буде зберегти як в повному обсязі або ж у певних районах міста — у погодинному режимі. На випадок повного знеструмлення, водопостачання буде здійснюватися в ощадному режимі для задоволення санітарних норм з розрахунку 10 літрів на мешканця на добу. При цьому централізоване водопостачання буде припинене або буде здійснюватися тільки у визначені години".

Також у "Львівводоканалі" ухвалили рішення заповнити всі резервуари підприємства до максимальних відміток.

"Наразі ми збільшили у понад 2 рази запаси води на території Львова. Це складає більше ніж 200 тисяч метрів кубічних. Є схема розташування резервуарів для можливості видачі води та її довезення", — каже Дмитро Ванькович.

За його словами, резервуари біля лікарень також заповнені. Води достатньо, аби забезпечити там триденний автономний режим.

Система оповіщення

За словами керівника міського управління з питань НС, цивільного захисту населення та тероборони Миколи Грицайчука, у Львові напрацювали маршрути для мобільного оповіщення у разі відключення електроенергії:

"У разі повного відключення електроенергії, опрацьовані маршрути для мобільного оповіщення – є 7 авто: по одній машині в кожній адміністрації та одна машина — в управлінні. Додатково хочемо закупити ще 20 автомобілів. У разі часткового відключення освітлення, за допомогою дизель-генераторів є можливість оповістити населення за допомогою 8 гучномовців, передаватимуть текстові повідомлення".

За словами директора міського департаменту житлового господарства та інфраструктури Олександра Одинця, також міська рада визначила схему дій при відсутності газопостачання та зв'язку.

Що відомо

У Львові є понад 7 тисяч укриттів. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради. З них придатними є 5902 підвали та 99 паркінгів .

. На Львівщині триває набір резервістів в батальйони тероборони. Вступити туди можуть чоловіки і жінки віком від 18 до 57 років. Для цього потрібно пройти медичний огляд і мати довідку про несудимість.

14 лютого у Львові відбулося позачергове засідання міської комісії ТЕБ і НС. На ньому розглядали питання забезпечення безперебійної життєдіяльності міста на випадок надзвичайної ситуації. Про це під час брифінгу повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

На засіданні розглянули питання забезпечення водою у разі повного відімкнення світла. За словами Садового, у разі повного відімкнення електропостачання, Львів готовий надавати мешканцям санітарний об'єм води. Також розглянули питання про збільшення резерву крові . У місті прийняли рішення суттєво збільшити кількість дизель генераторів.

у разі повного відімкнення світла. За словами Садового, у разі повного відімкнення електропостачання, Львів готовий надавати мешканцям санітарний об'єм води. Також розглянули питання про збільшення . У місті прийняли рішення суттєво збільшити кількість Сьогодні, 17 лютого, у Львові сесія міськради затвердила програму національного спротиву. Ухвалу підтримали 56 депутатів. Програма розрахована на три роки.

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