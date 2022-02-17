Ансамбль скрипалів: у Рівному учні зіграли на одній сцені з учителем

"Танець з шаблями" Арама Хачатуряна та інші твори виконав ансамбль скрипалів на сцені концертного залу обласної філармонії. Подібний виступ у Рівному відбувся вперше за багато років, розповів Суспільному керівник ансамблю, викладач Рівненського музичного коледжу Юрій Чорнобай. З власної ініціативи він зібрав своїх колишніх учнів на одній сцені та сформував для них концертну програму.

Програма концерту скрипалів містила два відділення. У першому – сольний виступ керівника ансамблю Юрія Чорнобая. Він виконав класичні твори, зокрема, Петра Чайковського та Мирослава Скорика.

Фото: Суспільне Рівне Сольний виступ Юрія Чорнобая

Від коментарів Суспільному Юрій Чорнобай відмовився, зазначивши, що його виступ — це найкраще інтерв'ю. Натомість із журналістами Суспільного поспілкувалася його колишня учениця Людмила Савуляк, яку запросили до ансамблю, але з особистих причин, вона не змогла приступити до репетицій.

"Як двадцять п'ять років тому на сцені – так і сьогодні, як риба у воді. Так і зараз було – ви молодець, Юрій Миколайович", — зізналася Людмила Савуляк.

У другий половині концерту на сцену вийшли п'ятнадцять скрипалів та скрипальок, які свого часу навчалися у Юрія Чорнобая.

Фото: Суспільне Рівне Друге відділення концерту скрипалів

Учасники приїхали з Києва, Харкова та Луцька. Були серед учасників ансамблю й ті, хто закінчив музучилище 25 років тому.

"Запрошення прийняла з дуже великою цікавістю, адже давно не грала у гарних колективах з професіоналами, хоча з Юрієм Миколайовичем співпрацюємо вже більш як двадцять років", – розповіла Ірина Дученко.

Фото: Суспільне Рівне

Концертну програму складали колективно, але затверджував її керівник ансамблю, зазначила скрипалька Світлана Ліховенко.

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