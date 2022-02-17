На Харківщині додатковою дозою від поліомієліту вакцинували 15% дітей

У Харківській області триває вакцинальна кампанія проти поліомієліту. За тиждень в регіоні вакцинували 11% дітей, яких планували щепити в рамках кампанії.

Про це 17 лютого розказав директор обласного Департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов.

"Якщо я під час минулого брифінгу (9 лютого — ред.) казав, що у нас щеплено 4% дітей туровою, додатковою дозою, яку потрібно ввести тим дітям, у яких були перебої у календарі щеплення, то зараз ми вже маємо показник у 15%. Кампанія з отримання додаткової дози триває", — сказав Хаустов.

Що відомо

Під час національної вакцинальної кампанії проти поліомієліту, що розпочалася 1 лютого, на Харківщині планують зробити понад 113 тисяч щеплень.

24 січня у дворічного хлопчика з Закарпаття підтвердили поліомієліт. Через відмову батьків його не щепили. У жовтні 2021 року випадок поліомієліту підтвердили у півторарічної дитини на Рівненщині.

За даними епідеміологів, з 1962 року по 1988 рік на Харківщині реєстрували 14 випадків поліомієліту у дітей до 14 років.

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