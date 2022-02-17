На Херсонщині попрощалися з бійцем батальйону "Сармат"

У Преображенці Скадовського району попрощались із бійцем окремого мотопіхотного батальйону "Сармат" Сергієм Іващенком. Чоловік отримав смертельне поранення у зоні ООС наприкінці минулого року.
Прощання із Сергієм Іващенком почалося у будинку культури Преображенки. Прийшли рідні, односельці, вчителі.
З 13 років Сергій навчався у Новокиївській школі. Його вчителька Любов Динер розповіла, що він був дуже спокійним, працьовитим.
"Він сам потребував любові до себе і всіх любив. Він у нашій школі якраз так і поводився. Дівчата його любили, товариським був, добрим. Жив із дідом і бабусею, завжди допомагав їм", - розказала Любов Динер.
Нерідний дідусь Сергія Дмитро Підбоський говорить, що той був слухняним хлопцем. Хотів вивчитись на тракториста. А потім почалась війна і Сергій пішов захищати Україну.
Поранення у легені від кулі ворожого снайпера Сергій Іващенко отримав наприкінці грудня у Пісках під час виконання інженерних робіт, розповів заступник командира окремого мотопіхотного батальйону "Сармат", старший лейтенант Віталій Зороляк.
"Сергій Іващенко зарекомендував себе з дуже позитивної сторони, як патріотично налаштований військовослужбовець та хороший друг, побратим для всього особового складу військової частини", - говорить старший лейтенант Віталій Зороляк.
Прощатися із героєм прийшло майже все село. З будинку культури труну перенесли до храму.
Майже 2 місяці після поранення за життя Сергія Іващенка боролися лікарі. Помер військовий 13-го лютого. Сергієві було 26 років.
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