У Полтаві безкоштовно роздають державні прапори

У полтавському сквері пам’яті Героїв України волонтери безплатно роздають прапори України та синьо-жовті стрічки. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного із місця події.

Як розповіла Суспільному волонтерка Катерина Чупіна, таку акцію розпочали від 17 лютого задля об’єднання суспільства.

За її словами, планують роздати близько тисячі стягів та стільки ж стрічок.

"Особливо діти приходять, беруть прапори. І навіть приходили учні четвертого класу 17-ї гімназії, попросили ці прапори, пораділи і заспівали гімн України. Підходять молоді, студенти з інших країн беруть і говорять: "Ми в гуртожитку повішаємо чи на балконі"", — розповіла волонтерка Катерина Чупіна.

Фото: Суспільне Полтава У Полтаві безкоштовно роздають стрічки та прапори

До акції також долучилася Людмила Смоляк.

"Я приїхала із Білорусі у гості до дітей та онуків. Сьогодні ми йдемо і вирішили взяти, відвезти в Білорусь нашим сусідам ось такі прапори»",— каже учасниця акції Людмила Смоляк.

Фото: Суспільне Полтава Волонтерки, які роздають прапори

Як розповіла волонтерка, гроші на закупівлю стягів та стрічок надали благодійники.

Фото: Суспільне Полтава Учасниці акції

Триватиме така акція до 20 лютого. Її влаштували у Полтаві вперше.

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