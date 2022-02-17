У Полтаві створять рекрутинговий центр: де працюватиме і для чого

До 23 лютого у Полтаві має запрацювати рекрутинговий центр, куди зможуть звертатися охочі потрапити до підрозділів тероборони. Про це 17 лютого під час брифінгу в Полтавській ОДА повідомив тимчасовий виконувач обов’язків директора обласного департаменту з питань оборонної роботи Віктор Стеблянко.

За його словами, діятиме центр у будівлі обласної адміністрації. У ньому працюватимуть представники бригади тероборони, територіального центру комплектування та громадських формувань.

"Це не така процедура, що я прийшов, попросився, мене записали, усе, я записаний. Треба пройти медичну комісію. Треба пройти певні перевірки. І тоді ви потрапите. Якщо ви на контракті, треба підписати цей контракт. Тобто цей центр займатиметься тим, що надаватиме консультаційну допомогу", – розповідає т.в.о. директора департаменту з питань оборонної роботи Полтавщини Віктор Стеблянко.

Фото: Суспільне Полтава Брифінг у Полтавській ОДА

Вступити до підрозділів територіальної оборони можна від 18 років. Протягом усього часу у них служать військові, а під час надзвичайної ситуації – резервісти, тобто люди, які уклали контракт зі Збройними силами України.

Що відомо:

Закон України "Про основи національного спротиву" Верховна Рада ухвалила торік 16 липня. Він набув чинності 1 січня цього року.

15 лютого на Полтавщині відбулися сесії місцевих рад. На них ухвалили рішення про спрямування грошей на забезпечення територіальної оборони. Загалом це 40 мільйонів гривень.

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